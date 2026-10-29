Marius Șumudică, dezvăluiri uluitoare: „La hotel au venit 10 fani cu cagule. Ca să nu mai spun de flegmă, cu soția pe stradă!”

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Marius Șumudică susține că a fost vizitat înainte de meciul CFR Cluj – Universitatea Cluj de mai mulți ultrași cagulați ai Universității Cluj, care au vrut să-l provoace. Singurele filmări care „există” sunt cele de la camerele de supraveghere ale hotelului, însă Șumudică nu pare convins să meargă la poliție pentru a face plângere.

Marius Șumudică susține că a fost vizitat la hotel de ultrași cu cagule care l-au provocat

„Am spus și la conferința de presă că nu mi se pare normal. Din momentul în care am pășit pe gazon, nu doar că am fost înjurat de familie, de copii, de părinți, de orice. Mi s-a strigat «Țiganule, țiganule!» de când am pășit pe teren. Acest episod a început de la hotel.

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La hotel au venit zece inși, mascați, cu glugi pe cap, în jurul mașinii. M-au admonestat, m-au înjurat, încercau să mă provoace. Am vrut să mă dau jos din mașină. În momentul în care m-am dat jos, ei au plecat. Și-au dat seama că un coleg de-al meu pornise telefonul și voia să surprindă incidentul.

Am vorbit cu cei de la club, . Sunt imagini de la hotel, astea sunt cele mai bune probe. Vin, mă înjură, încearcă să mă provoace, după care fug. Mă așteptam. Eu asta am spus și am atras atenția că, în scurt timp, se va ajunge la agresiune. În scurt timp se va trece de la conflicte verbale la agresiuni și la contacte fizice.

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Nu știi ce se întâmplă, în ce stare sunt oamenii respectivi. Dar să vii în curtea unui hotel, să știi că sunt camere de luat vederi și să ajungi să insulți, să te pui în jurul mașinii unui antrenor… Nu știi ce vor să facă. Eu nu sunt tipul care să se ducă să se plângă la Poliție. Am văzut imaginile, mi s-a spus că nu pot fi date decât în urma unei sesizări la Poliție. Nu știu dacă are rost. Eu nu dau înapoi, eu nu sunt ăla, cum se zice la noi pe stradă, care să dea în primire. Dar vă spun de unde a pornit”, a povestit Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

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Marius Șumudică și-a adus aminte de momentul în care a fost de mână cu soția pe stradă și a fost scuipat de cineva

Antrenorul celor de la CFR Cluj a fost deranjat și în timpul meciului de momentele în care și a tras un semnal de alarmă, chemând jucătorii timp de două minute la marginea terenului.

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„Eu îi întreb pe cei de la U Cluj: dacă sunt atât de puternici, de ce nu au continuat să scandeze? Ne e frică după aceea? Faceți-l, mă, țigan pe Șumudică până la capăt! V-ați făcut damblaua și, când v-a fost frică să nu se întâmple ceva, ați dat înapoi.

Se termină meciul. Apoi nu pot să trec peste episodul în care Macalou și Păun vin, îmi strâng mâna și îmi spun: «Ai dreptate!». Chipciu vine și zice: «Da, da, și pe Giulești se întâmplă», ceva de genul ăsta. I-am zis: «Mă, suntem la Cluj, eu nu vorbesc de Giulești!».

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Eu știu că de acolo mi se trage, de la Rapid, deși eu sunt prea alb. La finalul meciului m-am dus la domnul Chivuțu, că nu e normal, trebuia să atragă atenția. Iar toată peluza: «Țigane, țigane!», că se terminase meciul. După război, mulți viteji se arată. Ei: «Țigane, țigane!».

Din moment ce eu mă plimb cu nevastă-mea pe stradă, prin Cluj, se oprește o mașină și cineva trage o mare flegmă de față cu soția mea… Măcar puțin respect față de soție! Ce pretenții să mai am? Dacă ei vin după mine la hotel și se pun în jurul mașinii… Eu nici n-am ieșit pe teren la încălzirea echipei și toată peluza striga: «Țigane, țigane!»”, a completat Șumudică.