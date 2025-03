Marius Șumudică, dialog uluitor cu Florin Tănase, pe teren, la finalul meciului: „Dacă am rezistat 100 de minute, mai rezist un pic”

, acesta fiind a 3-a remiză din acest sezon între cele două formații. Autorul ultimul gol al roș-albaștrilor, Florin Tănase, a purtat un dialog la final cu antrenorul rivalei, Marius Șumudică.

Florin Tănase, apel la Marius Șumudică la finalul derby-ului: „Te rog, nu intra în conflict cu galeria”

Marius Șumudică a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Florin Tănase l-a rugat la finalul meciului dintre FCSB și Rapid să nu intre într-un conflict cu galeria roș-albastră. .

„Când s-a terminat meciul, Tănase mi-a spus să nu intru în conflict cu galeria. M-am dus, am dat mâna cu jucătorii lor și i-am felicitat pentru parcursul pe care l-au avut în UEFA Europa League.

M-am dus la galeria mea, iar în momentul în care am părăsit terenul m-a rugat ca atunci când intru la cabine să nu intru în conflict. Mi-a spus ‘Te rog eu, Șumi, nu intra în conflict cu ei, pentru că știu că e greu. Sunt suporterii noștri și lasă-i în pace’.

I-am spus ‘Tase, nu am nicio treabă. Dacă am rezistat 100 și ceva de minute, mai rezist un pic.’ Am intrat cu el și cu ofițerul de presă pe tunel și a fost ok!”, a povestit Marius Șumudică.

Rapid, „coșmarul” FCSB-ului din SuperLiga

Remiza înregistrată în prima etapă de play-off a prelungit seria de invincibilitate a Rapidului în fața FCSB-ului. Deși roș-albaștrii au putut „da lovitura” pe final, prin Musi, elevii lui Marius Șumudică au rezistat, iar scorul final a fost de 3-3.

În urma remizei, Rapid București a ajuns la 9 meciuri consecutive fără înfrângere în fața rivalei. Bilanțul formației din Giulești este de 5 victorii și 4 remize. Ultima în play-off, echipa pregătită de Marius Șumudică are șanse reduse pentru a pune mâna pe trofeul de campioană.

