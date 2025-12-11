Sport

Marius Şumudică, din nou pe banca tehnică la şapte luni de la despărţirea de Rapid: „Revin unde îmi e locul!”

Marius Șumudică și-a dezvăluit planul cu privire la revenirea pe banca tehnică. Fostul antrenor al giuleștenilor a analizat și situația din clasamentul Superligii.
Bogdan Mariș, Marian Popovici
11.12.2025 | 21:00
Marius Șumudică a vorbit despre revenirea pe banca tehnică. FOTO: Fanatik
Prezent la SUPER GALA FANATIK 2025, Marius Șumudică a vorbit despre revenirea pe banca tehnică. Antrenorul este în continuare liber de contract după ce s-a despărțit de Rapid la finalul sezonului trecut, însă a afirmat că va prelua în curând o nouă formație. Acesta a analizat și situația din Superliga.

Marius Șumudică, din nou pe banca tehnică la șapte luni de la despărțirea de Rapid

Tehnicianul a confirmat că își dorește să revină cât mai curând pe banca tehnică, existând posibilitatea ca acest lucru să se întâmple chiar din ianuarie. „A fost un an cu bune și rele, a fost o dorință mai veche de-a mea, să antrenez Rapidul. Într-un final, am plecat de la Rapid și vom vedea ce urmează.

(n.r. vă vedem din nou în iarbă din 2026?) Cu siguranță, din ianuarie sper să am un angajament și să revin acolo unde îmi e locul”, a declarat Marius Șumudică într-un interviu oferit la SUPER GALA FANATIK 2025.

Poate Rapid să producă surpriza în Superliga? Ce crede Marius Șumudică

Rapid ocupă momentan primul loc în Superliga României, însă aceasta nu este singura surpriză a ierarhiei, deoarece formații precum FC Botoșani, FC Argeș sau UTA se află momentan pe poziții de play-off, în timp ce FCSB sau CFR Cluj sunt în zona play-out. Marius Șumudică a comentat situația din prima divizie.

„Din punctul meu de vedere, există această posibilitate (n.r. ca Rapid să fie surpriza campionatului). Dar nu trebuie să uităm că, din punct de vedere fotbalistic, campionatul este din ce în ce mai slab. Și iată că apar echipe care sunt considerate ‘mici’, nu vorbim de Rapid, ci de FC Botoșani sau FC Argeș, care apar și pun probleme acolo.

Din acest punct de vedere, în acest sezon e posibil orice, având în vedere parcursul celorlalte echipe, care an de an erau sus în play-off, gen CFR sau FCSB. Iată că a devenit o corvoadă și e foarte greu să ajungi acolo”, a afirmat experimentatul tehnician în exclusivitate pentru FANATIK.

Marius Șumudică și-a anunţat PLANURILE pentru 2026: „Sper să REVIN unde ÎMI E LOCUL”

