Sport

Marius Șumudică, din nou ținta suporterilor! Ce s-a întâmplat la Petrolul – CFR Cluj

Ciprian Păvăleanu, Mihnea Ștefan
31.10.2026 | 20:38
Marius Sumudica din nou tinta suporterilor Ce sa intamplat la Petrolul CFR Cluj
GALERIE FOTO
Marius Șumudică, noi tensiuni cu suporterii în Petrolul - CFR Cluj. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK Marius Șumudică, noi tensiuni cu suporterii în Petrolul - CFR Cluj. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK Marius Șumudică, noi tensiuni cu suporterii în Petrolul - CFR Cluj. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK Marius Șumudică, noi tensiuni cu suporterii în Petrolul - CFR Cluj. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK +6 FOTO
Marius Șumudică, un nou conflict cu galeria adversă. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK
Marius Șumudică pare să fi devenit o țintă reală a galeriilor adverse! Antrenorul lui CFR Cluj nu a scăpat de scandări nici în meciul cu Petrolul Ploiești, de pe „Ilie Oană”
ADVERTISEMENT

Semnalele de alarmă trase de Marius Șumudică (55 de ani) în ultima vreme i-au înrăit pe suporteri, în loc să-i cumințească. Antrenorul celor de la CFR Cluj a fost din nou luat la țintă de scandările galeriei adverse, chiar dacă de această dată nu a mai fost vorba despre rasism.

Suporterii au scandat din nou împotriva lui Marius Șumudică

Marius Șumudică are o misiune foarte dificilă la CFR Cluj. Antrenorul în vârstă de 55 de ani face tot posibilul să obțină cât mai multe puncte alături de o echipă cu mari probleme financiare, însă conflictele cu suporterii adverși din timpul meciurilor par să-l afecteze din ce în ce mai tare.

ADVERTISEMENT

După ce în partidele cu Dinamo și U Cluj, cluburi ale căror galerii sunt înfrățite, „Șumi” s-a confruntat cu scandări rasiste, antrenorul „feroviarilor” nu a scăpat nici pe „Ilie Oană”. De această dată, suporterii ploieșteni nu s-au dus atât de departe și nu au avut același tip de scandări.

În urma unui duel între jucători, Marius Șumudică a protestat vehement solicitând galben pentru fotbalistul „găzarilor”. „Nu a atins mingea!”, a exclamat Marius Șumudică, însă Cojocaru l-a avertizat pe antrenorul clujenilor în timp ce fanii de pe stadion îl huiduiau. Imediat după acest episod, suporterii au început să scandeze celebra replică „Șumudică o are mică”.

ADVERTISEMENT
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul...
Digi24.ro
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea

Marius Șumudică a vrut să scoată echipa de pe teren în meciul cu U Cluj

Chiar dacă Marius Șumudică este cunoscut pentru gesturile și declarațiile instigatoare din trecut la adresa galeriilor, tehnicianul și-a promis să lase în urmă aceste comportamente odată cu acceptarea postului de antrenor de la CFR Cluj, mai ales că situația echipei este una dificilă. În ciuda acestor lucruri, „Șumi” continuă să fie atacat cu orice ocazie, iar la meciul cu U Cluj din Cupa României chiar a ajuns la limita răbdării și a vrut să scoată echipa de pe teren.

ADVERTISEMENT
S-a terminat! Cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia în România:...
Digisport.ro
S-a terminat! Cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia în România: 194 din 195, dați afară!
Serie A, etapa 10. Cristi Chivu vrea prima sa victorie din ”Derby della...
Fanatik
Serie A, etapa 10. Cristi Chivu vrea prima sa victorie din ”Derby della Madonnina”. Echipele de start!
Petrolul – CFR Cluj 1-1, LIVE în SuperLiga, etapa 14. Puncte împărțite la...
Fanatik
Petrolul – CFR Cluj 1-1, LIVE în SuperLiga, etapa 14. Puncte împărțite la Ploiești pe un teren execrabil. Cum arată clasamentul
Șoc în Bayern Munchen – Borussia Dortmund! Harry Kane, penalty ratat după ce...
Fanatik
Șoc în Bayern Munchen – Borussia Dortmund! Harry Kane, penalty ratat după ce a câștigat Balonul de Aur! Video
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
A șters pe jos cu Marian Iancu în direct: 'A distrus Poli Timișoara,...
iamsport.ro
A șters pe jos cu Marian Iancu în direct: 'A distrus Poli Timișoara, nu trebuie regretat de fani! S-a dus la pușcărie pentru manevre, a intrat în fotbal să apară la TV, nu pentru club'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!