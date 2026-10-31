Marius Șumudică, din nou ținta suporterilor! Ce s-a întâmplat la Petrolul – CFR Cluj

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Semnalele de alarmă trase de Marius Șumudică (55 de ani) în ultima vreme i-au înrăit pe suporteri, în loc să-i cumințească. Antrenorul celor de la CFR Cluj a fost din nou luat la țintă de scandările galeriei adverse, chiar dacă de această dată nu a mai fost vorba despre rasism.

Suporterii au scandat din nou împotriva lui Marius Șumudică

Marius Șumudică are o misiune foarte dificilă la CFR Cluj. Antrenorul în vârstă de 55 de ani face tot posibilul să obțină cât mai multe puncte alături de o echipă cu mari probleme financiare, însă conflictele cu suporterii adverși din timpul meciurilor par să-l afecteze din ce în ce mai tare.

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antrenorul „feroviarilor” nu a scăpat nici pe „Ilie Oană”. De această dată, suporterii ploieșteni nu s-au dus atât de departe și nu au avut același tip de scandări.

În urma unui duel între jucători, Marius Șumudică a protestat vehement solicitând galben pentru fotbalistul „găzarilor”. „Nu a atins mingea!”, a exclamat Marius Șumudică, însă Cojocaru l-a avertizat pe antrenorul clujenilor în timp ce fanii de pe stadion îl huiduiau. Imediat după acest episod, suporterii au început să scandeze celebra replică „Șumudică o are mică”.

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Marius Șumudică a vrut să scoată echipa de pe teren în meciul cu U Cluj

Chiar dacă Marius Șumudică este cunoscut pentru gesturile și declarațiile instigatoare din trecut la adresa galeriilor, tehnicianul și-a promis să lase în urmă aceste comportamente odată cu acceptarea postului de antrenor de la CFR Cluj, mai ales că situația echipei este una dificilă. În ciuda acestor lucruri, „Șumi” continuă să fie atacat cu orice ocazie, iar la meciul cu U Cluj din Cupa României chiar