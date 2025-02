Marius Șumudică, discurs deschis despre episodul de la meciul cu Botoșani: „Sunt un tip spontan”. Replică pentru Gigi Becali

Rapidul se deplasează pe terenul Farului în ultimul meci al etapei cu numărul 28 din SuperLiga României, iar Marius Șumudică speră ca printr-o victorie să califice echipa în play-off. La conferința de presă, tehnicianul giuleștenilor a prefațat partida de la malul mării.

Marius Șumudică, despre incidentul cu bulgărele de pe Giulești: „Eu sunt un tip care pune la suflet pe moment”

Rapidul nu este încă sigură de locul în play-off, chiar dacă are un avans de 4 puncte față de ocupanta locului 7, Hermannstadt. Gruparea antrenată de Marius Șumudică a obținut o victorie etapa trecută cu Botoșani și speră să repete performanța și la Ovidiu.

Ajunși la trei partide fără înfrângere în SuperLiga, giuleștenii joacă pe terenul celor de la Farul, în ultimul duel al rundei, iar antrenorul la conferința de presă. El , unul dintre favoriții săi.

„Ne așteaptă un joc extrem de dificil, toți îl cunosc pe Hagi, au declarat după ultimul joc că își doresc revanșa după jocul din Giulești, trebuie să ne așteptăm la un joc greu, disputat. Nu știu condițiile meteo de la ora jocului, a fost o săptămână grea, condițiile de antrenament, ne-am antrenat pe sintetic, e dificil, îți dă o altă viteză, după care vei intra pe iarbă.

Sunt bucuros că am tot lotul valid și la ora jocului să facem față cu brio adversarului, pentru că Farul își dorește să câștige acest joc, așa cum ne dorim și noi.

Eu sunt un tip care pune la suflet pe moment (n.r. întrebat despre incidentul cu bulgărele, de la meciul cu Botoșani), spontan, mă exteriorizez, în rest nu sunt probleme, m-am focusat pe ce aveam de făcut. Mâine ne deplasăm la Constanța, primul meci e cel mai important, trebuie să scoatem puncte”, a declarat Șumi.

Marius Șumudică: „Presiunea apasă”

„Alibec este un jucător pe care îl am în suflet, am avut o relație specială cu el, cu Budescu, nu i-am enumerat pe toți, îi dau pe cei semnificativi, sunt jucătorii care au făcut parte din lotul Astrei când am luat campionatul.

Denis este jucătorul care în optica multora e un caracter dificil, dar eu n-am avut nicio problemă cu el. E la Farul, vrea să câștige, știm ce înseamnă Gică Hagi pentru fotbalul românesc, luni ne vom întâlni și vedem cine va câștiga.

Nu aș putea să vin în fața dumneavoastră și să vă mint, mă uit ce fac și celelalte echipe care se bat cu noi pentru locul 6, dar am încercat să le transmit jucătorilor mei să ne uităm doar în sus, nu în jos. Presiunea apasă, nu e ușor, am muncit un an, suntem în ultimele 3 etape, și poate, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu rezultatul de la Farul, să fim matematic în play-off”, a spus Marius Șumudică la conferința de presă.

Marius Șumudică, despre gluma făcută de Gigi Becali: „Sper că nu este o expresie macabră”

Antrenorul celor de la Rapid a comentat și cu privire la gecile sale. Rapid și FCSB se vor întâlni în meci direct pe data de 2 martie.

„(n.r. S-a luat Gigi de geaca dvs, a doua, cu model). A zis că parcă îmi face cadou una neagră. La ce s-o fi referit, nu știu … Sper că nu a dus-o spre biserică, sper că s-a referit că așa mi-ar sta bine, negru porți când ești în doliu, sper că nu s-a referit la asta și că nu este o expresie macabră.

Nu am nevoie de nicio geacă de la domnul Becali, îmi permit să îmi cumpăr singur orice fel de geacă. Dacă mă va ajuta Dumnezeu să îmi îndeplinesc toate obiectivele mele cu Rapid, vă promit că o să scot la licitație toate gecile mele la licitație și o să donez toți banii unui cămin de bătrâni sau unor copii nevoiași.

Organizez o licitație și scot toate gecile pe care le-am purtat, sper să valoreze cât mai mult, și acei bani să meargă spre oamenii nevoiași, mai am vreo 3-4, care sunt ok, promit lucrul ăsta”, a declarat Marius Șumudică.