Marius Șumudică, discurs războinic după ce a pierdut la limită în fața campioanei en-titre din Arabia Saudită: „Vom lupta până în ultimul moment”

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică mai are la dispoziție un retur întreg de campionat pentru a o salva pe Al Okhdood de la retrogradare, iar tehnicianul român este din ce în ce mai mulțumit de elevii săi. Fostul antrenor de la Rapid a avut un discurs războinic după ce echipa lui a făcut un meci bun împotriva lui Al-Ittihad, campioana en-titre din Arabia Saudită.

Marius Șumudică este pregătit de război! Ce a transmis după Al-Ittihad – Al Okhdood 2-1

Al Okhdood a început temător partida cu Al-Ittihad, iar tabela arăta la pauză deja 2-0 pentru campioana en-titre. Marcatorii au fost Houssem Aouar și N’Golo Kante, doi fotbaliști de o valoare net superioară față de jucătorii pe care „Șumi” îi are la dispoziție.

ADVERTISEMENT

Al-Ittihad nu a mai marcat și nici nu s-a mai apropiat periculos de poarta adversă, în timp ce Al Okhdood a redus din diferență în primul sfert de oră din a doua jumătate, prin Burak Ince. Fotbaliștii lui Șumudică nu au avut forța să revină pe tabelă, însă asta nu l-a împiedicat ca el să nu aprecieze efortul și evoluția lor:

„Sunt mândru de jucătorii echipei mele, care au jucat cu toată forța și au dat tot pe teren. Suntem o echipă mică, iar zi de zi echipa se dezvoltă și vom lupta până în ultimul moment pentru a rămâne în ligă.

ADVERTISEMENT

Am întâlnit echipa Al Ittihad, campioana ligii precedente, o echipă puternică ce a reușit să își creeze câteva ocazii în prima repriză. După aceea, nu au mai reușit să ajungă la poarta noastră, iar noi am lucrat excelent. Am fi putut obține un punct din acest meci dacă am fi fructificat ocaziile. Am întâlnit o echipă cu 8 jucători străini, iar noi am încheiat meciul cu 7 jucători saudiți. Sunt aici pentru a oferi șanse jucătorilor saudiți, iar ei sunt excepționali”, a transmis Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a renunțat la una dintre vedetele echipei

Marius Șumudică nu se teme de nimic în Arabia Saudită și nu se ferește să taie în carne vie la noua sa echipă. El care are în CV echipe precum Real Betis. „Contribuția lui pe faza ofensivă e ca și inexistentă“, ar fi spus Marius Șumudică după meciul cu Al Riyadh, conform presei locale.

Antrenorul român nu a lăsat această decizie doar la nivel declarativ, iar mijlocașul brazilian nu a mai fost introdus nici măcar în lotul echipei. Marius Șumudică a preferat să se bazeze pe jucători saudiți, în care are mai multă încredere și în care vede un potențial mult mai mare.