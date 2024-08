Marius Şumudică, discurs surprinzător după Poli Iaşi – Rapid 1-2: “Îi mulţumesc fostului antrenor! Fără nicio ironie”

Rapid câştigă primul meci din acest sezon, iar Marius Şumudică a debutat cu dreptul în mandatul de antrenor. , după un meci pe care l-au controlat până spre final, când au avut mari emoţii.

Marius Şumudică, discurs surprinzător după Poli Iaşi – Rapid 1-2: “Ţin să mulţumesc fostului antrenor”

La finalul confruntării, Marius Şumudică i-a mulţumit lui , spunând că nu e uşor să fii antrenor într-o ţară străină. Antrenorul Rapidului a anunţat noi transferuri, dar şi faptul că va renunţa la anumiţi jucători:

“Un teren greu, stadionul plin, public. Sunt două lucruri pe care vreau să le spun: mulţumesc jucătorilor. Este foarte important, veneau după multe semi-eşecuri, eşecuri, nu puteam decât să lucrez la mental.

Sunt bucuros şi un pic supărat. Nu se poate să nu închizi jocul şi apoi să tremuri. Trebuie să fim concentraţi. Mulţumesc jucătorilor, publicului, celor care au venit de la Bucureşti. Aşa vreau să fie lângă echipă.

Ţin să mulţumesc fostului antrenor. Chiar dacă n-a reuşit să facă unele rezultate este un om care a fost primit cu ostilitate, nu e uşor să antrenezi într-o ţară străină. Fără nicio ironie, ţin să îi mulţumesc.

“Săpunaru a jucat cu inima, cu injecţie. Încerc să îl recuperez”

Nu este uşor să antrenezi într-o ţară străină. A fost un blocaj mental. N-avem voie după 2-0 să avem patru-cinci ocazii clare. Astea te costă. Putea să se termine 2-2. Nu întâmplător Iaşiul a bătut FCSB, a făcut egal cu Dinamo.

Săpunaru a jucat cu inima, cu injecţie. Încerc să îl recuperez. Nu doar lui i-am dat încredere. Tuturor, ei sunt copii mei. Eu sunt căpitanul, eu răspund, dar sunt la inima mea toţi. Avem nevoie de toţi cei 29.

O să le vină rândul tuturor. O să avem nevoie de toţi. Ştiam ce înseamnă Săpunaru pentru Rapid. Să faci injecţie să joci, asta înseamnă sacrificiu. Aţi văzut Rareş Pop, Petrila, apărarea senzaţional.

“Va trebui să renunţ la nişte jucători ca să facem transferuri”

Am încheiat meciul bine. Cuvintele sunt de prisos. Am venit acasă şi am venit să câştig. Este victoria băieţilor, eu le-am dat mentalitatea de învingător. Încă suntem departe de ceea ce putem face.

Cu siguranţă vom face ceva transferuri. Avem o listă plină. Va trebui să renunţ la nişte jucători ca să facem transferuri. Craiova este lider în prima ligă, avem o săptămână. Până acum am avut un singur antrenament”, a spus Marius Şumudică la final.