Marius Șumudică, discurs virulent după debutul lui Gică Hagi la națională: “Revoluționăm fotbalul? Dobre a jucat fundaș dreapta!”

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Naționala României a jucat marți, 2 iunie, primul meci amical sub comanda lui Gică Hagi. Marius Șumudică a reacționat a doua zi după remiza cu Georgia (scor 1-1). Tehnicianul român a punctat mai multe aspecte care nu i s-au părut tocmai în regulă la această partidă. Vezi ce a spus exact despre „tricolori”.

Marius Șumudică, concluzii debutul lui Gică Hagi la națională

Marius Șumudică a urmărit Tehnicianul român a spus că partida a fost prilejul ideal pentru Gică Hagi pentru a vedea ce jucători merită să fie convocați, dar și pe ce posturi se pregătesc cel mai bine. „Șumi” a fost însă consternat de anumite decizii tactice ale „Regelui”. „Un meci pe final de sezon, în care este o arie de selecție destul de mărită, încearcă să dea minute tuturor, probabil este într-un moment de evaluare, își dorește să vadă calitățile unor jucători, folosește fotbaliștii pe poziții care în ultimul timp nu prea le-au jucat. În schimb apare acest entuziasm în momentul în care vine Hagi în rândul jucătorilor, apare această dorință de autodepășire în care fiecare vrea să demonstreze că își merită locul. Dar ceea ce am observat eu, cred că naționala în momentul de față a ajuns într-un punct în care fiecare dintre jucători trebuie să-și pună o întrebare și să-și spună: ‘Eu cine cred că sunt în momentul de față?’, pentru că ceea ce crezi tu în momentul de față despre tine este exact ceea ce devii. Nu este ceva motivațional, așa funcționează creierul uman din punctul meu de vedere și trebuie să ai propriile tale convingeri.

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Trebuie să ai propriile tale convingeri care influențează rezultatele. Și ieri au influențat rezultatul. Și aici întrebarea este în ce direcție o luăm? O luăm spre creștere sau spre limitare? O luăm spre succes, spre rezultat sau o luăm spre îndoială. Noi trebuie să ne punem niște întrebări în momentul de față, fiindcă suntem în momentul în care trebuie să creștem și să alegem exact ceea ce trebuie să alegem. Din punctul meu de vedere, ieri au fost lucruri pozitive, dar și lucruri care nu mi-au plăcut. Aici mă refer la pozițiile jucătorilor. Ok, l-am văzut pe Gică Hagi spunând că Florinel Coman este mai mult 9, un jucător de atac, decât jucător de bandă. El nu este un număr 9, nu poate să joace niciodată cu spatele la poartă. Gică a încercat și e foarte bine, într-un meci amical în care poți să încerci, un sistem care ne-a dat un răspuns. Din punctul meu de vedere, echipa națională trebuie să joace în trei fundași centrali din momentul de față.

Noi cele mai mari probleme ieri le-am avut în zonă centrală, la mijlocașii centrali. Acțiunile jucătorilor georgieni au venit tot timpul pe zonă centrală între linii, pe mijlocașii centrali. Și atunci stau și mă întreb ceea ce își dorește Gică în momentul de față, ce răspuns îi vor da ce aceste jocuri. Probabil că și procesul de antrenament îi va da un răspuns și poți să te duci și să te canalizezi așa pe un prim 11 cu încă câteva soluții. Am văzut jucători care ieri nu se ridicau la nivelul unei echipe naționale. Dar el știe cel mai bine, eu nu stau să-l contrazic acum pe Gică și nici nu vreau să vin eu și să spun exact ceea ce trebuie!”, a spus inițial Marius Șumudică.

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Marius Șumudică contestă utilizarea lui Florinel Coman ca atacant

Prestația fotbalistului nu a fost cea sperată, . Marius Șumudică a contestat însă decizia ca Florinel Coman să joace de acum înainte vârf „Din punctul meu de vedere, cu tot respectul pentru Hagi, l-a antrenat, l-o fi antrenat la Academie, știa acum nu știu câți ani, dar Florinel Coman nu este atacant.

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El a fost transferat și la FCSB să nu joace număr 9, ci să joace bandă. Și la Al Gharafa la fel, unde eu cunosc fotbalul arab. A fost luat ca să joace bandă. Nu înțeleg de unde revoluționăm acum și spunem că Florinel Coman este număr 9 și că el va veni la echipa națională și Gică spunând că va juca doar număr 9. N-are cum să joace număr 9 niciodată!”, a mai spus Marius Șumudică.

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Marius Șumudică, siderat de faptul că Alexandru Dobre a jucat fundaș lateral contra Georgiei

Marius Șumudică a mai vorbit și despre fostul său elev. Tehnicianul român nu a înțeles cum a ajuns Alexandru Dobre în defensivă în actul secund al amicalului de la Tbilisi. „Am citit că și Dobre e în aceeași situație ca Aioani. Eu nu-i iau apărarea lui Dobre, dar el a jucat fundaș dreapta la un moment dat în repriza secundă. E greu, nu poți… Dobre este să joace bandă, al doilea vârf, are viteză, intră, are alte calități!”, a mai spus Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.