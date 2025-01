Marius Șumudică, după ce a dus Rapidul pe loc de play-off: „Se putea și mai bine. Ce importante sunt acum punctele la FCSB, Dinamo, CFR și Craiova”

. În urma acestui rezultat, „alb-vișiniii” au urcat pe 6, loc de play-off.

Toate cele trei goluri ale meciului din Giulești s-au marcat în prima repriză. a deschis scorul în minutul 20, cu un șut din interior careului. Tailson a adus egalarea un sfert de oră mai târziu, iar același Petrila a închis tabela în minutul 39, de la punctul cu var.

Întrebat de Horia Ivanovici cum este, în sfârșit, pe loc de play-off, Marius Șumudică a răspuns: „E un sentiment așa… ok. Ok, de fericire, din punctul meu de vedere, ca antrenor. Am reușit într-un final. Am avut mai multe șanse să urcăm pe loc de play-off. De fiecare dată, ne-am împiedicat. De data asta am reușit să urcăm pe locul 6. Dar știi cum se spune: e greu să ajungi acolo, dar mai greu să te menții.

Iată că, în sfârșit, am urcat acolo. Apropo, că lumea tot e nemulțumită de punctele alea pe care le-am făcut cu echipele mari și n-am câștigat. Atenție, toate patru în deplasare. Am luat punct la Craiova, am luat punct la Dinamo, la FCSB, cu câte 40.000 de spectatori, și la CFR Cluj.

Eh, uite punctele astea cât te ajută. Punctul ală cu Dinamo… toată lumea spunea că trebuia să câștigăm cu Dinamo și de ce n-am câștigat, de ce n-am forțat, că, vezi Doamne, Șumudică se bucură cu un punct… Uite că punctul ală cu Dinamo, colaborat (n.r. – coroborat) cu o victorie acum, te aduce pe loc de play-off”.

Șumudică, pe locul 4 în clasamentul formei

Dacă s-ar lua în calcul exclusiv ultimele 15 etape din SuperLiga, Rapidul antrenat de Marius Șumudică s-ar clasa pe locul al patrulea, cu 24 de puncte. FANATIK a făcut calculele, iar înaintea „giuleștenilor” ar fi FCSB (30 puncte), U Cluj și Dinamo (ambele cu 25 de puncte).

„Eu sunt antrenor la Rapid de 16 etape. Acest clasament e pe ultimele 15 etape. Dacă se punea și a 16-a, eu am câștigat la Iași, a fost primul meci. Cred că aș mai urca o poziție. Am fi la 5-6 puncte de FCSB. În condițiile în care s-ar înjumătăți punctele, am fi practic la un singur meci, la 3 puncte", a mai spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA

„Se putea și mai bine, dar, la momentul în care am preluat echipa, nu o știam decât din afară. Din poziția de analist. În momentul în care am început să lucrez, a trebuit să schimb sistemul de jos, să intervin și să fac mai multe lucruri în vestiar. Cred că este un parcurs ok și, la final, să ne bucurăm să fim în play-off. De fapt, acesta este target-ul (n.r. – obiectivul)”, a concluzionat antrenorul Rapidului.

