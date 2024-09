Marius Șumudică, după Rapid – U Cluj 0-2: „Un meci rușinos. Îmi cer scuze în fața fanilor”. Ce a spus despre Neil Lennon

. Marius Șumudică nu a reușit să câștige la revenirea pe stadionul Giulești.

Marius Șumudică, după Rapid – U Cluj 0-2: „Rușinos”

După înfrângerea suferită împotriva ardelenilor, Marius Șumudică a declarat că prestația elevilor săi a fost una rușinoasă și a evidențiat punctele slabe ale Rapidului.

„Un meci prost din partea noastră, rușinos. Mă așteptam la agresivitate, la dorință, la ceva de genul acesta. Nu am găsit soluții, nu am reușit să facem nimic din ce am lucrat timp de două săptămâni.

Este adevărat că 10 dintre jucători au fost plecați la lot. Nu am putut face cantonament, l-am anulat. Încă nu stăm bine fizic, pierdem duelurile și nu avem prospețime.

Am întâlnit o echipă bună, care joacă împreună, mijlocul lor nu a fost schimbat niciodată. Ne-au pasat bine. Deși cred că de data aceasta am avut posesia, este prima dată când Rapidul domină o echipă. A fost ca la handbal, am dus mingea din stânga în dreapta.

În atac pozițional, în acest moment, nu știm să jucăm. E greu să transformi o echipă care să domine jocul și să facă atac pozițional, fiindcă nu găsim soluții”, a declarat Marius Șumudică.

Marius Șumudică, după înfrângerea suferită de Rapid: „Îmi asum deciziile au fost în totalitate ale mele”

Marius Șumudică nu a vrut să dea vina pe Neil Lennon, fostul tehnician al giuleștenilor, chiar dacă a menționat că fotbaliștii pe care îi are la dispoziție nu sunt pregătiți din punct de vedere fizic.

„Nu vreau să atac fostul antrenor, dar în acest moment pierdem toate duelurile 1 la 1 și la asta trebuie să lucrăm. Nu putem să acumulăm asta peste noapte. Nici nu îi pot încărca foarte mult.

Sunt multe de discutat. Nu mai are rost să vorbim despre ce a fost. Îmi asum deciziile au fost în totalitate ale mele. Am încercat la final să joc un 4-4-2, cu doi atacanți.

Ne-a lipsit prospețimea, luciditatea, și așa nu putem continua. Trebuie să ajungem în zonele laterale, să centrăm. Este de meditat și vom vedea ce vom face. Eu nu pot accepta ceea ce se întâmplă. L

a primul gol, avem lovitură liberă, pleacă Chipciu 80 de metri, ne eliminăm unul câte unul și reușesc să marcheze. Nu se poate să nu oprești jocul.

Nu am făcut un fault tactic, iar ei au știut aceste lucruri. Când jucătorul meu a ajuns la mijloc, imediat l-au pus jos. Asta nu trebuie să te învăț eu, trebuie să simți.

În atac pozițional nu ne-am creat situații. Dacă făceam 1-0, poate era altceva. Am început bine jocul, la fel și repriza a doua, dar nu suntem lucizi”, a adăugat Marius Șumudică.

Marius Șumudică îi așteaptă pe Aaron Boupendza și Clinton N’Jie

Marius Șumudică a vorbit și despre în pauza pentru meciurile echipei naționale și așteaptă să se bazeze pe aceștia cât mai curând.

„L-am scos pe Grameni, mă gândeam la cineva mai rapid la mijloc. Am încercat să forțez cu Rareș Pop, pentru că are viteză. Îi aștept pe Aaron Boupendza și Clinton N’Jie, avem nevoie de amândoi. Echipa va arăta altfel cu cei doi.

Îmi cer scuze în fața fanilor, este în totalitate greșeala mea. Nu am putut mai mult. Toată lumea a greșit, eu le-am promis că vom câștiga. Meciul se câștigă cu sacrificiu, la Giulești meciul se câștigă cu sacrificiu”, a mai declarat Marius Șumudică, după Rapid – U Cluj 0-2.