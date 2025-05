Marius Șumudică e out de la Rapid! Anunț oficial al lui Victor Angelescu: „Subiect închis! Nu am reușit cu el”. Exclusiv

Rapid a pierdut ultima partidă de acasă din acest sezon, scor 1-4 împotriva lui CFR Cluj. Seara a fost cu atât mai neagră pentru formația din Giulești, Cristi Săpunaru bifând ultimul său meci din carieră. Totodată, Marius Șumudică s-a simțit rău la finalul duelului și nu a oferit interviuri. Care este prima reacție a lui Victor Angelescu după cele întâmplate.

Marius Șumudică e out de la Rapid! Anunț oficial al lui Victor Angelescu: „Subiect închis! Nu am reușit cu el”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Victor Angelescu a anunțat că Marius Șumudică este un subiect închis pentru Rapid în momentul de față. . La finalul duelului, .

„Cred că și el își dorește să plece. După cum știți, a făcut public de mai multe ori acest lucru,că și-a dorit să plece. Am avut o discuție și am stabilit că rămâne atât timp cât mai avem șanse. Cred că e un subiect închis, nu am apucat să vorbesc cu el.

Am și zis că e un subiect închis. Sincer, îmi pare rău că nu am reușit cu el. Asta este, ce să facem? Trebuie să mergem înainte. L-am dorit foarte mult, e adevărat că am vorbit cu Dan și am fost unul dintre oamenii care a zis că e momentul lui Marius și trebuie să i se dea și lui șansa să antreneze Rapidul. L-am susținut la momentul respectiv. Repet, mi-am dorit să reușească, dar ce pot să fac mai mult? Trebuie să trecem într-o altă etapă și să arătăm altfel.

(n.r. – De ce credeți că nu a reușit Marius Șumudică?) Nu știu, vă spun care cred eu că a fost principalul motiv la Rapid. Am avut tot timpul numai probleme, numai scandaluri. Ok, unele nu le-am creat noi. Dar unele au fost create din interiorul clubului.

„Nu am fost în adevăratul sens o familie”

Am avut un an în care chiar am fost defavorizați în anumite meciuri. A fost un cumul, eu cred că cel mai important lucru e că cei care am fost în administrativ, cei de pe partea sportiv, jucătorii nu am fost în adevăratul sens o familie. Tot timpul am încercat să câștigăm puncte personal decât ca și echipă.

Nu știu dacă a fost o ruptură între antrenor și jucători la ultimele meciuri. Nu am stat atât de mult în vestiar. Mă duc o dată sau de două ori pe săptămână la antrenament. Sincer, nu cred că au făcut ceva jucătorii intenționat. Probabil că încrederea nu a mai fost așa cum trebuie după rezultatele slabe și nici noi nu cred că le-am dat încrederea care trebuie.

Văd că se vorbește foarte mult despre partea sportivă, dar la un club nu e doar partea sportivă, e mult mai mult de atâta. Repet, noi am fi trebuit să fim cu trebuie în toate departamentele, ci nu doar la jucători și antrenori.

„Pe plan sportiv, nu sunt supărat pe Șumudică! M-au supărat doar declarațiile la cald”

Nu sunt supărat pe Șumudică, dar dacă vă referiți sportiv, nu am cum să fiu neapărat supărat, pentru că știu că a dat totul. Sunt convins că și-a dorit enorm și acest lucru se vede. Nu s-a reușit, nu s-a reușit, dar eu sunt convins că a dat totul. Sunt supărat doar pentru declarațiile pe care le-a dat în ultimul timp, pentru că sunt date la cald și sunt total neadevărate.

Sunt convins că vom rămâne în relații cordiale. În afară de asta, nu am ce să-i reproșez. Dacă ar fi să-i reproșez ceva, ar fi că nu e deloc echilibrat. Înainte de meciuri, în timpul meciurilor este o persoană foarte emoțională și spune foarte mult lucruri la cald.

(n.r. – Va sta pe bancă la ultimul meci?) Nu am reușit astăzi să vorbesc cu el. Când o să știm mai bine, vom spune. Nu știu să vă spun în momentul acesta dacă va sta pe bancă sau nu. O să avem o discuție azi și vom vedea ce vom face pentru ultimul meci”, a declarat Victor Angelescu.