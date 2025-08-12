Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Şumudică e sigur că s-au creat două tabere, FCSB și anti-FCSB în SuperLiga: ”E greu să te pui cu băiatul ăla care s-a dezbrăcat în benzinărie”

Marius Șumudică a analizat la FANATIK SUPERLIGA ultimul scandal din fotbalul românesc și crede că s-au făcut două tabere.
Traian Terzian
12.08.2025 | 22:35
Marius Şumudică, analiză a taberelor în scandalul demiterii lui Gino Iorgulescu. Sursă foto: colaj Fanatik

Rapid, susținută de Universitatea Craiova, a cerut demisia lui Gino Iorgulescu după ce LPF a schimbat regulamentul în timpul competiției și a favorizat FCSB, iar Marius Șumudică a explicat cum vede bătălia dintre cele două tabere.

Marius Șumudică a analizat lupta dintre cele două tabere în războiul demiterii lui Gino Iorgulescu

În cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, fostul tehnician al Rapidului a mărturisit că tot acest scandal creat în jurul președintelui LPF a dus la crearea a două tabere, fiecare având interesul său.

”Mă depășește. Datorită acestor discuții s-au creat două tabere. Au luat legătura între ei, se sună unul pe celălalt, știu cum se lucrează la nivelul ăsta. E clar că își spun ‘Ce, bă, ne conduce ăla pe noi? Stai, bă, ce a venit ăla de un an în fotbal și vrea să facă…’. Fiecare își vede interesul și acum s-au format două tabere.

Îl cunosc pe Gino Iorgulescu foarte bine, sunt alături de el în ceea pe privește tragedia pe care o trăiește, nu-i ușor chiar dacă copilul lui a comis o greșeală mare. Eu știu prin ceea ce trece Gino, știu ce se întâmplă în familia lor, nimănui să nu-i dorești ceea ce trăiește Gino în momentul de față.

Acum nu trebuie să fim empatici, treaba e treabă, ceea ce s-a întâmplat în familie e altceva. Gino, așa cum este, a adus sume frumoase la nivel de club prin televiziune”, a declarat Șumudică.

Ce procente a dat pentru o eventuală demitere a lui Iorgulescu

Întrebat dacă vede vreo posibilitate ca Gino Iorgulescu să fie îndepărtat de la conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal în urma acestui scandal, antrenorul consideră că la acest moment e greu să se pună cineva cu Gigi Becali.

”Mai departe că vor candida alții, am văzut Dani Coman, e clar că în momentul de față s-au creat două tabere și asta nu face decât deliciul publicului. Iar asta va face ca lupta pe teren și în spatele cortinei să fie mult mai încrâncenată.

(n.r. – Crezi că poate fi demis Gino Iorgulescu printr-un vot al președinților de club?) Se poate face lucrul ăsta? Nu știu exact cum sunt împărțite taberele între echipe. Dacă se ajunge la un astfel de vot cred că e 50-50, dar e cam greu să te pui cu băiatul ăla care s-a dezbrăcat în benzinărie (n.r. – Gigi Becali). Mai departe mă abțin”, a spus Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Șumudică a analizat ultimul scandal din fotbalul românesc

