Marius Șumudică e sigur: „E jucătorul de care FCSB are nevoie”. Cine e fotbalistul crescut de Porto

FCSB vrea să se întărească cu un portughez crescut de Porto, iar Marius Șumudică consideră că este „piesa” de care bucureștenii au nevoie. Cine este fotbalistul la un pas de transferul la campioana României.
Mihai Dragomir
14.12.2025 | 00:40
Marius Sumudica e sigur E jucatorul de care FCSB are nevoie Cine e fotbalistul crescut de Porto
Marius Șumudică laudă fotbalistul dorit de FCSB. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
FCSB a pregătit deja terenul pentru campania de achiziții din iarnă. Specialiștii FANATIK au reacționat în direct după ce au aflat numele celui mai nou jucător dorit de campioana României. De ce ar fi, de fapt, o mutare cu adevărat importantă.

Marius Șumudică laudă jucătorul pe care a pus ochii FCSB

FCSB este pornită în totalitate să aducă noi jucători în mercato de iarnă, după ce echipa a suferit în prima parte a sezonului și din perspectiva lotului, măcinat de accidentări, dar mai ales din perspectiva rezultatelor dezamăgitoare.

Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Joao Lameira, de la Oțelul, va fi transferat de FCSB dacă jucătorul îşi doreşte. Mijlocașul portughez de 26 de ani este dorit însă și de polonezii de la Widzew Lodz, despre care FANATIK a anunțat în exclusivitate că le-au oferit moldovenilor suma de 500.000 de euro pentru transferul său. Ce a spus însă Marius Șumudică despre talentatul jucător.

„Din punctul meu de vedere, cred că este ceea ce îi lipsește FCSB-ului în momentul de față. Eu l-am urmărit când pregăteam meciurile la Rapid. L-am văzut, mi-a sărit în ochi, l-am vrut la Rapid. Am vorbit atunci cu Dorinel Munteanu și a zis că nu, că nu îl poate pierde.

Am vorbit cu el după meci și am făcut 0-0 în Giulești, parcă. A zis că nu se pune problemă, că este pilonul lui de bază și un jucător foarte bun. După care am început să-l urmăresc și m-am uitat și acum, fiindcă m-a sunat o echipă din Turcia. M-a sunat o echipă din Turcia pentru el să mă întrebe și eu n-am nicio relație la Galați. M-a sunat și am zis, din ce citisem în presă, că pleacă în Polonia!”, a spus inițial Marius Șumudică.

De ce crede Marius Șumudică că jucătorul dorit de FCSB s-ar potrivi perfect în echipa bucureștenilor

Tehnicianul român l-a dorit pe Lameira la Rapid, sezonul trecut, când îi antrena pe giuleșteni. Recent, acesta l-a studiat și mai bine și a scos în evidență principalele caracteristici ale portughezului.

„M-am uitat cu fiul meu un pic, el fiind analistul meu, și am văzut. E un jucător care îți face legătura, tehnicitate foarte bună, lider, agresiv. Leagă jocul, știe foarte mult fotbal, are calitate. 

Nu știu în locul cui ar juca la FCSB. Pentru mine este și număr 6 și număr 8. Adică de ce spun lucrul ăsta? Uită-te anul ăsta, la o echipă precum Galați, marchează 3 goluri și are 3 sau 4 assisturi, joacă în față. Adică este un jucător util și are și o vârstă bună, are 26 de ani!”, a mai spus Șumudică.

Specialiștii Fanatik au comentat pe seama fotbalistului dorit de FCSB. Cu cine ar putea face pereche în primul „11”

În discuție au intrat apoi și Marius Mitran și Florin Gardoș, prezenți în studio. Ambii au opinat despre Lameira că este un jucător bun, însă întrebarea ridicată de fostul fundaș român a fost legată de locul pe care îl va avea portughezul dacă va veni, în cele din urmă, la FCSB.

„Foarte bun mi se pare mie. Eu mă mir unde abia acum e momentul discuției despre el de a pleca”, a spus Marius Mitran. „E bun, da. Acum se pune problema dacă ar juca la FCSB. Ar putea fi Șut – Lameira, ceva de genul sau Lixandru cu Lameira”, a spus și Florin Gardoș la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică laudă fotbalistul dorit de FCSB

