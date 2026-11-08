Marius Șumudică, emoționat după CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0: „Mă voi ruga la noapte pentru tatăl lui Baiaram!”

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Marius Șumudică a mărturisit că această remiză obținută cu Universitatea Craiova, actuala campioană a României, este în zadar dacă CFR Cluj nu va câștiga partida cu Oțelul Galați, din etapa a 16-a. De asemenea, tehnicianul a dorit să transmită și un mesaj de susținere pentru tatăl lui Ștefan Baiaram, internat la ATI după ce a suferit un infarct.

Marius Șumudică, mândru de jucătorii săi după CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0

CFR Cluj a remizat cu Universitatea Craiova, 0-0, pe teren propriu, în etapa a 15-a din SuperLiga. Ardelenii au închis perfect spațiile pentru elevii lui Filipe Coelho, lucru recunoscut și de Vladimir Screciu la flash-interviu, și au obținut 1 punct cu actuala campioană a României. Punct pentru care Marius Șumudică și-a lăudat elevii la finalul jocului pentru modul în care și-au blocat tactic adversarii.

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Palmaresul lui Marius Șumudică contra grupării din Bănie nu s-a deteriorat după duelul din Gruia. În cele 12 meciuri, tehnicianul a obținut 6 victorii, 5 rezultate de egalitate și a înregistrat o singură înfrângere. Cu această remiză, CFR Cluj a urcat pe locul 19 în SuperLiga la finalul turului, cu 19 puncte, la 5 puncte în spatele locului 6, ultimul care duce în play-off, ocupat în prezent de Farul.

„Rămân doar cu o înfângere cu Craiova. Am șase victorii și 5 egaluri, dar nu asta e important. Vreau să le transmit felicitări din suflet jucătorilor mei. Au avut aceeași atitudine ca cu Dinamo, FCSB, Petrolul. Astăzi, tactic, am blocat foarte bine spațiile cu o echipă care are 7 puncte în Conference League și e campioana țării. Probabil s-au așezat astrele pentru celelalte echipe. Dinamo, Rapid, chiar și FCSB, nu doreau ca Universitatea Craiova să câștige.

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Sunt bucuros pentru că nu am pierdut cu echipe din play-off. Doar nu U Cluj am făcut o repriză proastă, în rest nu am pierdut cu echipe din play-off. Dar acest rezultat nu are nicio valoare dacă nu câștigăm cu Oțelul etapa viitoare.

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Eu am tot spus că veți vedea această echipă după octombrie. Din punct de vedere fizic ne-am ridicat la nivelul lor. Echipa asta, cu 19 jucători pierduți din vară, are nevoie de timp. Dacă Screciu, jucător de echipă națională, a zis că suntem cel mai incomod adversar, e stric meritul jucătorilor. Știam unde sunt puternici, în flancuri, și am știu pe ce să ne axăm”, a declarat Marius Șumudică, la flash-interviu, după CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0.

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CFR Cluj riscă depunctarea

CFR Cluj riscă depunctarea pentru neîndeplinirea condițiilor de monitorizare financiară ale FRF, din cauza unor datorii restante care trebuie rezolvate până la 30 noiembrie. Ultimul scenariu vehiculat este că ardelenii vor fi penalizați cu 3 puncte. Situația de care Marius Șumudică nu vrea să audă. Antrenorul este de părere că elevii săi au muncit pe teren pentru fiecare punct și o eventuală depunctare ar fi nedreaptă.

„Pentru jucătorii mei urmează trei zile libere, pe urmă urmează meciul cu Galați. Pentru mine este o finală, trebuie să ne apropiem de locurile 7-9. Orice punct contează, chiar dacă toată lumea zice că vom fi depunctați. Dacă primim 3 puncte penalizare înseamnă că pierdem punctul cu Dinamo, punctul de la Ploiești, pe un teren incredibil de greu, și punctul de astăzi cu Universitatea Craiova. Dar, vom vedea. Asta nu e problema mea, este problema clubului. Eu sunt antrenor, îmi fac treaba pe teren”, a mai spus Marius Șumudică.

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Marius Șumudică, emoționat de drama trăită de Ștefan Baiaram

La conferința de presă, Marius Șumudică s-a emoționat când a venit vorba de situația . Antrenorul de la CFR Cluj a mărturisit că va fi alături cu gândul de fotbalistul Craiovei și că speră ca părintele său să depășească această cumpănă.

„Mă rog pentru tatăl lui Baiaram, să fie bine. A făcut un gest de mare om, să adopți un copil e un gest de mare om. Eu sunt mare iubitor de animale, când văd un animal cu soția mea, umplu casa cu ele. Sunt un om empatic, care ține foarte mult la toate ființele. Cum am fost dușmanul rasismului, așa acum sunt empatic și sunt alături de Baiaram. Mă rog la Dumnezeu, și în noaptea asta mă voi ruga, ca părintele lui să nu pățească ceva și să se mai bucure de copilul lui, care e un jucător extraordinar!”, a precizat Șumudică.

Andrei Cordea, lăudat de Marius Șumudică

„Șumi” a fost chestionat și despre situația lui , în pauza competițională din iarnă. Antrenorul grupării din Gruia a afirmat că este mândru de implicarea jucătorului de bandă la antrenamente, la fel cum este mândru și de ceilalți fotbaliști, care evoluează chiar dacă nu sunt la capacitate maximă din punct de vedere fizic sau medical.

„Cordea va pleca în iarnă. Nu e ușor să te capacitezi, dar nu pot decât să-mi scot pălăria în fața lui. A mai fost și Braun cu probleme musculare care au jucat. Camora, la 40 de ani, astăzi a făcut un meci foarte bun. Îi felicit pe toți și îi iubesc! Nu am decât cuvinte de laudă la adresa lor. E greu să faci 19 puncte după un tur de campionat cu o echipă nouă. Probabil, după pregătirea de iarnă, când vom pregăti această echipă, vom arăta altfel”, a clarificat antrenorul lui CFR Cluj.