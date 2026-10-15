Sport

Marius Șumudică, emoționat după întâlnirea-surpriză cu idolul său: „L-am iubit și îl iubesc!”

Bogdan Ciutacu
15.10.2026 | 05:36
Marius Sumudica emotionat dupa intalnireasurpriza cu idolul sau Lam iubit si il iubesc
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică (55 de ani) a avut parte de o surpriză după meciul FC Argeș - CFR Cluj 0-1, disputat luni la Mioveni. Tehnicianul s-a întâlnit cu idolul său din copilărie, Ion Ion (72 de ani). FOTO: Sport Pictures
După meciul pe care CFR Cluj l-a câștigat cu 1-0 la Mioveni contra lui FC Argeș, Marius Șumudică a avut parte de o vizită surpriză din partea unui nume mare din fotbalul românesc.
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Marius Șumudică (55 de ani) a avut parte de o surpriză după meciul FC Argeș – CFR Cluj 0-1, disputat luni la Mioveni. Tehnicianul s-a întâlnit cu idolul său din copilărie, Ion Ion (72 de ani), fotbalist care a scris istorie atât pentru Rapid, cât și pentru Steaua. Antrenorul CFR-ului a oferit o reacție pentru FANATIK după momentul special.

Marius Șumudică s-a întâlnit cu idolul său din copilărie, Ion Ion

Marius Șumudică a vorbit despre Ion Ion, fotbalist pe care l-a idolatrizat când era tânăr. „’Ozonel’ a fost idolul copilăriei mele. Îmi aduc aminte când i-a dat lui ‘Țețe’ Moraru gol pe stadionul 23 August. Eram copil și am fost la meci, că doar sunt rapidist. Îmi aduc aminte că a luat repede mingea, nu a așteptat să fluiere arbitrul și a dat peste ‘Țețe’ Moraru, care nu era pregătit, și a marcat.

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Era viața mea, îl iubeam! El, ‘Bimbo’ Paraschiv. Și chiar am avut șansa să fiu junior în teren la CFR BTA și să joc cu el. Am jucat împreună și chiar îmi aminteam că eu aveam 17 ani și el era pe final de carieră. Un om deosebit. L-am iubit și îl iubesc!”, a declarat antrenorul lui CFR Cluj pentru FANATIK.

Cine este Ion Ion

Născut la București pe 21 iunie 1954, Ion Ion a evoluat timp de 7 ani la prima echipă a Stelei, în perioada 1972-1979. A cucerit două titluri și o Cupă alături de formația „roș-albastră”, evoluând și în mai multe meciuri memorabile din cupele europene, precum duelul din 1977 cu Barcelona lui Johan Cruyff. Mijlocașul a purtat banderola de căpitan și a fost coechipier cu mai multe nume uriașe, precum Liţă Dumitru, Anghel Iordănescu, Marcel Răducanu sau Tudorel Stoica.

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După o scurtă experiență la Metalul București, semnează în 1979 cu Rapid, unde petrece alte 7 sezoane. Primii patru ani au fost petrecuți în divizia secundă, iar în 1983 contribuie la promovarea echipei în Divizia A. După plecarea de la Rapid, evoluează pentru Carpați Mârșa și Automatica București înainte de a se retrage în 1988. Și-a început cariera de antrenor la juniorii Rapidului, iar ca principal a activat la Jiul Petroșani, Al Shabab (Emiratele Arabe Unite), Al Muharraq (Bahrain), naționala U18 a României, Fujairah (Emiratele Arabe Unite), Muscat Club (Oman), ROVA Roșiori, CS Tunari, Al Shahaniya (Qatar), CSA Steaua și Sporting Roșiori.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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