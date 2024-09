Marius Șumudică, emoționat înainte de Rapid – U Cluj, revenirea sa în Giulești: “Zici că e mașina pe pilot automat”

Rapid va întâlni U Cluj în etapa a 9-a, luni, 16 septembrie, de la ora 21:00. Meciul se va juca pe Giulești, iar acest lucru îl face pe Marius Șumudică să fie emoționat înaintea revenirii acasă.

Marius Șumudică, emoționat înaintea revenirii în Giulești: “E cel mai important lucru”

că se simte emoționat înaintea revenirii în Giulești în poziția de antrenor. Tehnicianul a discutat despre duelul cu liderul din SuperLiga și speră ca elevii săi să se impună pe tabelă și să ia cele 3 puncte.

“Mă întorc în Giulești. E cel mai important lucru. Cu cât se apropie ora meciului cu atât cresc și emoțiile. Jucăm acasă și sper să fie de bun augur. Avem nevoie de rezultat, de dorință, agresivitate și motivație.

Există factori externi care pot perturba rezultatul, indiferent de ce aș face eu. Încerc să fac tot ceea ce ține de mine ca echipa să arate bine. Sunt mulțumit de modul în care s-au pregătit și de ceea ce mi-au arătat la ultimele antrenamente.

Doar jumătate din lot, pentru că cealaltă jumătate a fost plecată la loturile naționale. Nu am putut să lucrez. Abia azi am putut să facem primul antrenament împreună. Am încercat să le explic ceea ce îmi doresc de la acest joc. Am analizat adversarul.

Întâlnim liderul U Cluj. Nu întâmplător au ajuns acolo, pentru că au 5 victorii. Suntem pregătiți, dorim mult să arătăm bine și în urma exprimării pe care o vor avea jucătorii mei, sper ca rezultatul să fie pozitiv și să ne bucurăm după jocul de luni seară”, a declarat Marius Șumudică la .

“Mă simt ca acasă”

Au trecut 14 ani de când Marius Șumudică a antrenat ultima dată la Rapid. După această perioadă, că se simte ca acasă la formația din Giulești și cunoaște perfect drumul până la noua bază a echipei.

“Mă simt ca acasă. Baza Constructorul este foarte aproape de Pro Rapid și merg acolo dimineața de zici că e mașina pe pilot automat, fără Waze, fără nimic.

Nu am uitat drumul de acum 14 ani când am fost antrenor aici sau acum 20 și ceva de ani când am luat titlul cu această echipă ca jucător. Sunt și oameni cu care am lucrat în trecut și te mișcă acest lucru.

Văd că jucătorii sunt mulțumiți de ceea ce le spun și ce lucrăm. Sper ca toți cei care înseamnă Rapid, conducerea, suporterii, toți suntem o familie și demonstrăm că toți tragem la aceeași căruță și că suntem un club competitiv.

Pentru mine Rapid înseamnă enorm. Și sper ca rezultatele să vină și să îi fac fericiți pe toți. Momentan, suntem în grafic. Mai sunt 22 de etape până la play-off, iar noi vrem să fim acolo”, a mai spus Șumudică.