Marius Șumudică, enervat după meciurile României U21: „E grav când un angajat al FRF-ului spune că putem câștiga turneul final!”. Nici Emil Săndoi n-a scăpat de critici

Antrenorul lui Al Raed este de părere că a fost o greșeală gravă a FRF-ului, când Mihai Stoichiță, directorul tehnic, a spus că România U21 are puterea necesară pentru a câștiga Campionatul European de Tineret.

Marius Șumudică, enervat după meciurile României U21

Marius Șumudică a fost enervat după meciurile României U21, criticând Federația Română de Fotbal și , fostul selecționerul al „tricolorilor mici”:

„Asta e grav! Când un angajat al FRF-ului vine și spune, dar nu în glumă, să spună că această selecționată va câștiga turneul final… mi se pare mult prea mult!

Dacă m-ar pune pe mine mâine la U21, zic da! Ipotetic vorbim. În momentul în care tu ca antrenor principal nu-ți impui staff-ul, nu te mai duci!”.

„Eu am un staff de 7 persoane și dacă nu sunt acceptat cu staff-ul meu, eu nu mă duc nicăieri. În Arabia îți dă un arab antrenor, care să vadă la fel ce se face.

În Turcia e la fel. Uite, m-am atașat de un turc cu care am colaborat și l-am luat cu mine, acum e secundul meu. Dar i-am luat pe competențe”, a mai spus Marius Șumudică, la TV .

„Ce să mai creadă jucătorul ăla despre tine?”

„Dacă tu, selecționerul U21, prin minutul 60 și ceva te întorci spre bancă și îi întrebi pe ceilalți pe cine să bagi. E ceva care nu e în regulă deloc.

Am un fost jucător mare, care a jucat în echipa națională și care a jucat în Turcia. Am fost singurul antrenor străin din Turcia la un moment dat, nu mă laud, și am devenit și antrenorul anului în Turcia”,a .

„Tu ești cel care decide imediat cum intri pe poarta clubului. Dacă tu te întorci spre bancă și întrebi pe cine să bagi, ce să mai creadă și jucătorul ăla despre tine”, a mai spus antrenorul lui Al Raed.