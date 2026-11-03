Marius Șumudică: “Eu sunt de vină că e Andrei Șucu la Rapid!” Dezvăluiri din cantonamentul din Dubai

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Marius Șumudică a făcut dezvăluiri despre Andrei Șucu, fiul patronului de la Rapid, în contextul controverselor provocate de declarațiile lui Daniel Pancu. Actualul antrenor al lui CFR Cluj a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că el a fost cel care l-a promovat pe tânărul fotbalist în anturajul primei echipe și l-a luat în cantonamentul din Dubai. Șumudică a insistat că Dan Șucu nu i-a cerut niciodată să-și favorizeze fiul și i-a transmis un sfat lui Pancu, pe care l-a criticat pentru modul în care a vorbit public despre un jucător tânăr.

Marius Șumudică dezvăluie cum l-a promovat pe Andrei Șucu la Rapid: „Eu sunt de vină!”

Controversa din jurul lui Andrei Șucu, fiul acționarului majoritar de la Rapid, continuă să provoace reacții în fotbalul românesc. , iar Marius Șumudică a fost întrebat despre situația fotbalistului pe care îl cunoaște din perioada petrecută pe banca giuleștenilor. Actualul tehnician al lui CFR Cluj a preferat să nu intre în polemică, însă a făcut o dezvăluire importantă: el a fost cel care l-a adus pe Andrei Șucu în anturajul primei echipe. Șumudică a explicat că a remarcat potențialul tânărului la Academie și a decis să-i ofere ocazia de a se pregăti alături de jucătorii experimentați.

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„Ce părere să am? Nu mă interesează subiectul, pentru că sunt fost antrenor acolo și orice aș spune se interpretează. Pot spune doar că antrenorul care l-a adus pe Andrei Șucu la prima echipă este Marius Șumudică, eu adică. Eu sunt de vină că e Andrei Șucu la Rapid! L-am văzut la Academie, mi-am dat seama că are capacitate de a crește, că are nevoie de timp.

Am luat și alți jucători, pentru că am vrut să crească într-un climat ok, alături de alți sportivi cu alte responsabilități. Am învățat alături de Mircea Lucescu și alte nume mari să luăm jucătorii tineri, să-i creștem. Am făcut lucrul ăsta, să vadă ce înseamnă echipa 1. L-am luat în cantonament în Dubai, el creștea, se vedea clar că are potențial. Are o biomecanică bună a mingii, are ambiție incredibilă. Mereu mă întreba ce ar putea îmbunătăți. E un om foarte respectuos”, a declarat Marius Șumudică.

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Marius Șumudică neagă orice intervenție a lui Dan Șucu în privința fiului

Unul dintre cele mai importante aspecte abordate de Marius Șumudică a fost relația cu familia Șucu. Antrenorul a ținut să precizeze că decizia de a-l lua pe Andrei în cantonament i-a aparținut în totalitate și că nu a existat nicio presiune din partea patronului Rapidului.

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Șumudică a povestit că discuta aproape zilnic cu Dan Șucu, dar că omul de afaceri nu i-a solicitat niciodată informații sau favoruri în privința fiului său. Mai mult, tehnicianul a oferit un exemplu din viața personală, dezvăluind că nici măcar la o întâlnire privată, organizată cu ocazia zilei sale de naștere, subiectul Andrei Șucu nu a fost adus în discuție.

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„Nicio clipă nu am simțit presiunea familiei Șucu, de a-l lua la prima echipă, nu de a juca. Eu vorbeam cu dânsul aproape zilnic, mă suna și niciodată nu mi-a pus nicio întrebare despre fiul lui. Nimic. Eu nu l-am luat în lot atunci, pentru că nu era pregătit de lotul primei echipe a Rapidului. Ceea ce vreau să evidențiez este că nimeni nu a intervenit cu nimic pentru acest copil.

Familia Șucu a fost invitată la ziua mea, când eram antrenorul Rapidului și am făcut-o restrâns, doar cu familia și cei de la Rapid, din conducere, toți. Am stat la masă, am discutat și nici atunci, când eram față în față, nu s-a ridicat problema cu Andrei Șucu. Deci nu am ce să discut”, a explicat Șumudică.

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Sfatul lui Marius Șumudică pentru Daniel Pancu: „Trebuia să fie puțin mai pedagog”

În finalul intervenției, Marius Șumudică a vorbit și despre . Șumudică a evitat să se poziționeze în conflict, dar a apreciat curajul lui Pancu de a-i oferi tânărului șansa debutului. În același timp, fostul antrenor al Rapidului consideră că actualul tehnician ar fi trebuit să fie mai atent la cuvintele folosite în declarațiile de după meci, mai ales când este vorba despre un fotbalist aflat la început de drum.

„Eu îl felicit pe Pancu că a avut puterea să-l debuteze, dar nu discut despre această polemică. Nu vreau să iau apărarea lui Pancu, să vorbesc, el știe mai bine ce face. Eu sunt la CFR, ce să zic eu, când și eu am problemele mele?

Am câștigat campionatul împreună, e colegul meu, mi-a fost jucător. Am văzut multe declarații și nu vreau să comentez, că ar începe cârcotașii. Pot să-i spun, din experiența mea ca antrenor, că singura greșeală pe care a făcut-o e că trebuia să fie puțin mai pedagog în momentul în care a vorbit. Orice jucător tânăr ar fi fost, nu trebuia să aibă acele remarci de la flash-uri. E un antrenor bun, cu viitor și îi doresc tot binele din lume”, a încheiat Marius Șumudică.