Marius Șumudică face calculele de titlu ale Rapidului după victoria cu Dinamo: „Puneți-mi punctele pierdute cu FCSB și Craiova. Ce se întâmpla?”

Giuleștenii au bifat astfel prima victorie de la începerea „noului” campionat, iar Marius Șumudică a făcut calculele de titlu în direct.

Cum vede Marius Șumudică calculele de titlu ale Rapidului după victoria cu Dinamo

Rapid se pregătește de un nou meci tare, în deplasare, cu CFR Cluj.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, antrenorul giuleștenilor a intervenit telefonic și a vorbit despre situația echipei sale în play-off. Tehnicianul român regretă punctele pierdute în primele două etape din play-off cu FCSB și Universitatea Craiova.

„Scade-le un punct și pune-mi mie două!”

„Da, vorbeai de minutele de final când Dinamo a forțat egalarea. Ce te gândeai în minutele acelea? Mai ales știind că în ultimele trei meciuri sau câte au fost, ați luat gol numai pe final”, a fost întrebarea moderatorului Cristi Coste.

„Păi hai să facem un exercițiu de imaginație, așa. Scade-le două puncte lui FCSB, care le-au câștigat în minutul 94. Scade-le un punct și pune-mi mie două.

„Aveam 30 de puncte acum. Aveam șanse la campionat”

Ok, și Craiova, pune-mi un punct, care pierd în minutul 94, fault clar, poate să-mi spună oricine, orice. Este fault clar la Burmaz ca lumina zilei. Îl împinge cu două mâini de la spate. Am văzut acum cum se arbitrează și ce faulturi se dau. Doar dacă pui mâna și îl mângâi și îi dai fardul jos, e fault în momentul de față.

Adică mai aveam un punct. Aveam 30 de puncte acum, gândește-te. Aveam șanse la campionat. Și atunci mă gândeam în ultimele cinci minute cu Dinamo, zic, doamne, nu sunt atât de ghinionist să se întâmple iar, mai ales când a ratat și Burmaz atunci în ultima fază. Dar asta este instinctul de vârf de atac acolo. Corect, trebuie să dea mai departe lui Dobre, care e singur, o bagă în poartă, e singur cu poarta goală, portarul rămăsese pe zona centrală. Dar asta e, că atacant a vrut și el să marcheze, din păcate a dat pe portar.

„Asta am câștigat noi la Rapid”

Dar să știi că a intrat bine, a intrat cu atitudine, s-a bătut, adică nu este un băiat care nu se supără niciodată, chiar dacă este pe bancă, de fiecare dată este pozitiv. Asta am câștigat noi la Rapid. Avem un grup din punct de vedere al disciplinei, al caracterului în momentul de față și asta este meritul lor. Sunt o familie.

Și ca să-ți dau un exemplu, în nebunia mea, după victoria asta, eu am vrut să le dau liber până joi dimineața. Am zis, nu mai aveți liber după aceea, ei nu mai au liber până la sfârșitul campionatului, fiindcă jucăm Cupă, jucăm la trei zile și nu mai pot să le dau liber. Și am zis, uite, vă las, recreați-vă, duceți-vă, unii voiau să plece acasă. Și la un moment dat, mamă, au sărit în sus de bucurie, tot. Mă duc în cabină, la mine, la un birou care e acolo amenajat pentru staff, după care vine Săpunaru la mine și zice că băieții vor miercuri la antrenament, că a zis că e prea mult”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.