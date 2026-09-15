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Gigi Becali vorbeşte . Marele impediment din calea acestei mutări este relaţia tensionată dintre antrenor şi Peluza Nord, de pe vremea când Şumi antrena Rapidul.

Marius Şumudică, primul pas spre venirea la FCSB: „Îmi cer scuze suporterilor pe care i-am jignit”

Actualul antrenor al celor de la CFR Clui a făcut primul pas spre venirea la FCSB, la FANATIK SUPERLIGA. Marius Şumudică şi-a cerut scuze în faţa suporterilor din Peluza Nord pentru jigniri şi spune că de azi înainte nu va mai adresa injurii niciunui fan, indiferent de culori:

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„Se interpretează că merg la FCSB, că vreau să merg la FCSB, că îi fac eu lui Baciu. Săracul, el este antrenor acolo ştie ce are de făcut. Eu trebuie să îmi văd de treabă. Nu mai sunt eu ce eram înainte, mă luam cu toată lumea.

Ca să înţeleagă toată lumea, Şumudică, în momentul de faţă, cu nicio obligativitate din partea nimănui şi cu niciun apropo că vreau să ajung la FCSB. şi vreau să îmi respect contractul aici.

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Dar eu pot să îmi reproşez un singur lucru. Am fost foarte ataşat, de un club precum Rapid şi am făcut greşeli. Am tăria să îmi cer scuze suporterilor FCSB-ului pe care i-am jignit. Şi eu am fost jignit şi i-am jignit.

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Le cer scuze suporterilor de la UTA, de acum o să îi aplaud. Cum i-am aplaudat şi pe cei de la FCSB şi pe toată lumea. Şumudică nu mai este cel de acum 10 ani când toată lumea îl făcea clovn, circar”, a spus Şumudică.

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„Şumi” promite că se schimbă: „Din momentul de faţă Şumudică este un antrenor profesionist”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Şumudică a declarat că toată atenţia va fi pe antrenorat şi că de azi înainte va fi un Şumi schimbat, concentrat doar pe meseria de antrenor şi pe performanţă. Indirect, antrenorul lasă de înţeles că şi-ar dori să ajungă la FCSB:

„Eu sunt un antrenor profesionist care vrea să facă performanţă şi un antrenor care de dimineaţa până seara face fotbal. Am tăria să îmi cer scuze faţă de suporterii FCSB-ului, cum şi ei ar trebui să facă la fel dacă m-au jignit. Ăsta ar trebui să fie drumul şi fair play-ul în fotbalul românesc.

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Îmi cer scuze faţă de suporterii celorlalte echipe pe care i-am jignit. Nu voi mai fi antrenorul expansiv. Am fost perceput ca suporter, din momentul de faţă Şumudică este un antrenor profesionist, care vrea să facă performanţă şi în portofoliul căruia nu îşi au sens astfel de manifestări.

Îmi cer scuze tuturor suporterilor din România pe care i-am jignit în anumite momente şi le spun că nu va fi aşa de acum încolo. (n.r. despre înjurăturile din Peluza Nord) Este decizia lor, n-o contest, eu le răspund doar atât: ei pot să facă ce vor. Orice suporter pe orice stadion poate să facă ce vrea. Nu vor mai avea niciodată şansa să spună că Şumudică îi jigneşte. Asta nu se va mai întâmpla”, a spus Marius Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.