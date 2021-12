Fanii lui Yeni Malatyaspor, scandal la stadion! Au cerut demisia lui Marius Şumudică şi a conducerii clubului. Video

Marius Şumudică nu are linişte la Yeni Malatyaspor, după 0-1 cu Rizespor, iar fanii echipei au făcut scandal după a doua înfrângere consecutivă în campionat. Aceştia cer ca antrenorul român să demisioneze, aceeaşi doleanţă fiind îndreptată şi spre conducerea clubului.

Fanii lui Yeni Malatyaspor i-au cerut demisia lui Marius Şumudică

După înfrângerea cu Rizespor, din deplasare, zeci de suporteri ai lui s-au strâns în faţa magazinului oficial al clubului şi au protestat din cauza rezultatelor proaste ale echipei.

Aceştia au aruncat petarde şi au scandat, printre cerinţe fiind demisia lui şi plecarea conducerii clubului. După 17 etape, formaţia antrenorului român ocupă locul 19 în clasament, penultimul, şi este la 4 puncte în spatele lui Altay, echipă care ocupă poziţia a 16-a, prima înaintea liniei roşii.

Marius Şumudică s-a luat de fostul antrenor al lui Yeni Malatyaspor

După înfrângerea cu Rizespor, Marius Şumudică a vorbit despre situaţia echipei la conferinţa de presă şi a trimis săgeţi către fostul antrenor.

“Sunt fericit că am venit în Turcia. Nu am vrut să vorbesc până de curând, dar trebuie să vă spun ceva. Voi vorbi despre fostul antrenor. Când am venit la Malatya, am găsit o tragedie.

Eram fericit când am văzut primul 11, însă am rămas şocat când am văzut rezervele. Toţi mi-au spus: ‘Nu te du la Malatyaspor, va retrograda în liga a doua şi îţi vei distruge numele’.

Mulţi prieteni mă sună şi-mi spun să revin la Gaziantep. Visul meu în acest moment este s-o readuc pe Malatyaspor la un nivel bun”, a spus Marius Şumudică.

“Echipa are nevoie de jucători experimentaţi”

Marius Şumudică a cerut întăriri după înfrângerea cu Rizespor şi a anunţat că a început o adevărată criză la echipă în urma acestui insucces.

“Lotul este tânăr şi fără experienţă, cu mulţi jucători sub 20 de ani. Este foarte greu în astfel de condiţii. Echipa are nevoie de jucători cu experienţă. Acum a început o criză mare la Malatya.

Diferenţa a fost făcută de jucătorii care au venit de pe bancă la Rizespor. Eu am putut să fac prima schimbare abia în minutul 85″, a mai explicat antrenorul român.

Chiar dacă a avut zece jucători pe bancă, dintre care doi erau portari, Marius Şumudică a făcut o singură schimbare în meciul cu Rizespor, cu cinci minute înainte de final.