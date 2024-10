Marius Șumudică, fără trei titulari în derby-ul FCSB – Rapid! Ce spune despre duelul de la distanță cu Gigi Becali

Marius Șumudică a prefațat derby-ul FCSB – Rapid, programat pe Arena Națională, duminică, 27 octombrie, de la ora 21:00. Antrenorul giuleștenilor se confruntă cu probleme de lot.

Marius Șumudică, probleme de lot înainte de FCSB – Rapid: „Contează foarte mult meciul cu Rangers”

Căpitanul nu e singura absență importantă a alb-vișiniilor. Marius Șumudică se teme de

„Va fi un derby, cu siguranță se vor motiva. Sunt o echipă bună, campioana țării. Ați văzut și dumneavoastră la ce nivel joacă, au ajuns să joace în grupe. Cred că rezultatul de ieri nu a ajuns decât să-i motiveze. Nu mă așteptam la un asemenea scor, să piardă de o asemenea manieră.

A fost un meci greu, cu o echipă agresivă. Nu știu dacă e elocvent. Le-au lipsit mulți titulari. Sunt ferm convins că vor schimba, cu siguranță vor apărea jucători noi în primul „11”.

(n.r. Ce probleme de lot sunt?) Hromada este suspendat, Săpunaru și Kait sunt indisponibili. Nu, nu consider că este un avantaj (n.r. rezultatele directe). Rapidul a câștigat 4-0, iar pe urmă nu a mai câștigat niciun meci. V-am mai spus, contează foarte mult meciul de ieri (n.r. – cu Rangers). Cu siguranță se vor motiva.

(n.r. lipsa titularilor) Contează foarte mult. Săpunaru, Hromada, Kait alcătuiesc axul central. Contează foarte mult. Asta este. Celorlalți care le vine rândul trebuie să fie pregătiți și să demonstreze că merită să poarte tricoul Rapidului. Ce mod mai frumos este de a te exprima decât un meci cu FCSB?”, a declarat Marius Șumudică înainte de FCSB – Rapid.

Despre duelul cu Gigi Becali: „E greu să îți dai seama cu ce echipă va juca FCSB?”

De când Rapid a promovat în SuperLiga, formația de sub Podul Grant a fost o adevărată „bestia nera” pentru roș-albaștri. În 10 meciuri, Rapid s-a impus de 7 ori! FCSB a bifat doar 2 victorii, iar 1 meci s-a terminat la egalitate.

„(n.r. despre faptul că Gigi Becali face publică echipa) Credeți că e greu să îți dai seama cu ce echipă va juca FCSB? Nu e greu. Noi suntem pregătiți, îi analizăm pe toți și încercăm să găsim soluții pentru a-i contracara. Au jucători de valoare. Olaru, Tănase, pot face diferența.

Eu consider că sunt indispensabili. La noi grupul este cel mai important. Eu încerc să clădesc un grup. Nu are nicio legătură ce va zice domnul Becali sau ce va zice Șumudică. Este un meci special, nu pot ascunde asta, la fel o să fie și cu Craiova, Dinamo. Cu domnul Becali nu am nicio ambiție. Este patronul clubului, îl respect. Eu sunt cu același palier cu antrenorii de la ei.

Pentru mine Elias Charalambous și Pintilii sunt oponenții mei la meci. Avem un regulament de ordine interioară. Nu există prime speciale. Întâi să avem de luat. Important este să intrăm pe teren, nu să ne gândim la bani. Cum să te gândești la bani într-un meci cu FCSB?”, a mai spus antrenorul giuleștenilor la conferința de presă premergătoare meciului cu FCSB.