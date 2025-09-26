“Credeam că mi s-a oprit televizorul, că sunt pe Voyo!”. Marius Șumudică, savuros după Eagles – FCSB 0-1: “N-am văzut în viața mea antrenor să stea cu umbrela”

Campioana României s-a impus în partida Eagles – FCSB 0-1, din prima etapă a grupei de Europa League, iar Marius Șumudică s și a desemnat cei mai buni jucători.

”Alibec e la nivelul la care îl știam! Târnovanu merită o șansă la națională”

Tehnicianul Marius Șumudică a fost încântat de prestația avută de atacantul Denis Alibec în partida din Olanda și consideră că Ștefan Târnovanu merită să fie titular în poarta naționalei României la duelul cu Austria.

”Alibec a jucat foarte bine, la nivelul pe care îl știam. Dispus la efort, jocul care îi place pe contre, 1 contra 1 rezolvă, protejează bine, viziune, schimbă direcția de joc, apare la finalizare.

Meciul de ieri a fost exact ceea ce-i trebuia lui Alibec să-și dea seama toată lumea că încă mai are multe de spus pentru fotbalul românesc. Este un fotbalist care îți poate face diferența. Un fotbalist puternic, viteză, control bun al balonului, finețe în ceea ce înseamnă pase. Ieri a demonstrat că nu s-a stins.

(n.r. – Târnovanu bate la porțile titularizării pentru meciul cu Austria?) Merită o șansă. Târnovanu are tot ceea ce îi trebuie. Dacă el nu traversa o perioadă bună în momentul de față, FCSB era mult mai jos în privința golurilor încasate. A scos o sumedenie de mingii, atât în campionat, cât și în cupele europene.

Ieri a făcut o partidă bună, chiar dacă nu a avut niște mingi extraordinare, dar a dat siguranță. Din minut în minut, având aceste parade, a prins încredere atât el, cât și echipa. 30% din rezultatul unei echipe la un moment dat ți-o ziua în care este portarul.

Dacă portarul îți dă siguranță, automat capeți și tu încredere la nivel de fundași, la nivel de mijlocași. Târnovanu a fost ieri echilibru, a dat echilibru FCSB-ului”, a spus Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

”Miculescu nu este încă la nivelul lui Man”

În ciuda faptului că David Miculescu a dat unicul gol al întâlnirii cu Go Ahead Eagles, iar selecționerul Mircea Lucescu îl vede ca un concurent important pe post cu Dennis Man, Marius Șumudică nu crede că îi poate locul la națională jucătorului de la PSV Eindhoven.

”Miculescu este un jucător care a avut o execuție ok, a dat foarte bine la gol, dar nu iese prea mult în evidență, nu este un ‘strawberry’. Este un jucător normal, un jucător care face un efort deosebit, care e clar că nu poate să joace decât în bandă. Și anume în banda dreaptă, nu în banda stângă cum a mai fost folosit.

Se deschide foarte bine și drept dovadă golul care îl marchează din poziția respectivă cu piciorul stâng. Nu este la nivelul lui Man din punct de vedere calitativ, al driblingurilor 1 la 1, finețe, gleznă.

Pentru mine Man e peste el, dar în momentul de față este o decepție, nu știu ce se întâmplă. Băiatul ăsta trebuie să-și revină, pentru că e păcat de talentul pe care îl are și de cee ce poată să facă”, a declarat Șumudică.

”N-am văzut în viața mea antrenor să stea cu umbrela”

Fostul antrenor al Rapidului s-a arătat șocat de faptul că antrenorul lui Go Ahead Eagles, Melvin Boel, a stat cu umbrela la marginea terenului și crede că astfel de gesturi nu-și au locul în fotbal.

”O altă boemie care a dus spre spectacolul respectiv. Rar mi-a fost dat să văd un antrenor care stă cu umbrela că plouă afară. N-am văzut în viața vieții mele. Am văzut meciuri din Anglia, în Premier League, peste tot, l-am văzut pe băiatul ăsta drăguțel, tinerel, gelat… Îi era frică să nu-i cadă fardul?

N-am pomenit în viața mea antrenor în competiții europene… mai trebuia să vină un steward să-i țină umbrela. Și nici nu era vreo cine știe ce vijelie, a dat câțiva stropi. Pentru mine lucrurile astea mărunte ies în evidență și dau o notă de spectacol, de boemie, să avem grijă de narcisism. Momente din astea nu au de-a face cu fotbalul”, a precizat Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

”La ei era o sărbătoare, dădeau cu artificii”

Marius Șumudică s-a arătat surprins de faptul că olandezii începuseră sărbătoarea încă din timpul meciului și a făcut praf un jucător de la Go Ahead Eagles pentru faptul că a pasat numai în spate.

”Au o întâlnit o echipă care… Pentru ei era un spectacol, dăduseră drumul la artificii, lumea cu bere prin tribune. O boemie totală. Nu are cum să te bată James din Indonezia, fundaș stânga. 80% din pasele băiatului ăla au fost în spate. N-am văzut în viața mea fundaș stânga să pasezi numai în spate”, a firmat tehnicianul.

Marius Șumudică, analiză amplă după Eagles – FCSB 0-1

În cea mai recentă ediție a , Marius Șumudică a pus victoria FCSB-ului pe seama experienței superioare și a faptului că olandezii parcă au jucat cu frâna de mână trasă.

”Victorie importantă a clor de la FCSB. Încă o dată s-a demonstrat că în cupele europene și mai ales în meciurile cu miză, FCSB are o experiență în plus, cel puțin față de echipa care a întâlnit-o aseară.

O echipă din Olanda prea liniștită, la un moment dat am crezut că mi s-a oprit semnalul la televizor că stăteau jucătorii cu mingea la picior și am zis ‘ce naiba, suntem pe Voyo, s-a oprit semnalul?’. Și portarul, și fundașul central, n-am înțeles nicio clipă”, a declarat Șumudică.

Remarcaţii lui Şumudică în victoria FCSB din Olanda

Tehnicianul a explicat că fotbalul de posesie propus cândva de Pep Guardiola la Barcelona nu mai este la modă, iar campioana României a știut perfect să contracareze jocul formației olandeze.

”FCSB a închis foarte bine liniile, de mult nu i-am văzut jucând tactic defensiv destul de bine, chiar dacă au avut câteva ocazii cei de la Eagles, dar i-au măcinat și au ajuns acolo numai pe o construcție desăvârșită, pase scurte.

Nu am văzut în prima repriză un jucător de la Eagles care să facă un dribling, să scoată om în duel 1 la 1. Ei căutau să găsească între linii, breșe și să joace o posesie desăvârșită care la un moment dat nu te ajută cu nimic. Se demonstrează încă o dată că posesia gen Guardiola nu mai este sarea și piperul fotbalului.

FCSB a știut, a închis foarte bine spațiile, l-au avut pe Târnovanu într-o formă bună, mijlocul terenului foarte bine, de data asta Baba Alhassan mi-a plăcut foarte mult. A jucat foarte bine în fața fundașilor centrali. A jucat foarte bine, a închis liniile, spirit de sacrificiu, dorință.

A greșit o minge prin minutul 80, dar s-a achitat foarte bine de sarcini. Număr 6 clasic, s-a limit la ceea ce înseamnă să distrugi, să recuperezi, să joci simplu, să pasezi jucătorului care e proaspăt tot timpul”, a spus Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.