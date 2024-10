Marius Șumudică, fericit după FC Botoșani – Rapid 0-2 din Cupa României Betano: „Asta este cel mai important”

Marius Șumudică s-a arătat mulțumit de victoria obținută de , cu 2-0, în . Șumudică și-a felicitat elevii pentru felul în care au tratat cea de-a doua competiție din țara noastră.

Bucuria lui Marius Șumudică după FC Botoșani – Rapid: ”Îmi felicit jucătorii pentru atitudine”

Șumudică a subliniat că noile rezultate bune ale giuleștenilor se datorează transferurilor recente și schimbării de sistem. Antrenorul alb-vișiniilor a utilizat în ultimele partide un sistem cu trei fundași, patru mijlocași și trei atacanți.

În ciuda aspectelor pozitive remarcate, tehnicianul a subliniat că pe Rapid o așteaptă o partidă dificilă cu Hermannstadt. Giuleștenii îi vor întâlni, pe teren propriu, în campionat pe sibieni luni, pe 4 noiembrie, în etapa a 15-a.

„A fost un meci bun, am tratat competiția ca atare. Am încercat după prima repriză să le dau minute și celor care nu au prea jucat. Îmi felicit jucătorii pentru atitudine, am făcut un meci foarte bun, am dominat, am avut și un gol anulat.

Sunt mulțumit. Importante sunt punctele, avem 3 puncte, trebuie să uităm repede această victorie. Am încercat să aduc jucători noi, am schimbat sistemul de joc, dar iată că este un sistem în care ne simțim bine, dă roade.

Marius Șumudică: ”Asta este cel mai important pentru mine”

Important e că nu am primit gol în ultimele trei meciuri. Asta este cel mai important pentru mine. Îmi place să construiesc. V-am spus că o să creștem și din punct de vedere fizic. Arătăm bine. Toți parametri sunt mai buni, nu pot decât să mă bucur.

Hermannstadt suferă în momentul de față. E un fost coleg de-ai mei, cunoaște atmosfera Giuleștiului. Important este să ne recuperăm la ora meciului. Dacă vom fi bine, cu siguranță vom pleca cu prima șansă.

Dar este un timp scurt. Eu cred că sunt unul dintre puținii antrenori care am schimbat 1-2 jucători în Cupă, pentru că îmi doresc să ne calificăm”, a declarat Marius Șumudică, la finalul meciului, la emisiunea Fotbal Club de pe .

Pentru Rapid urmează în Cupa României Betano o deplasare la CS Afumați și un duel pe teren propriu contra celor de la CFR Cluj. În Grupa A, ”feroviarii” au terminat la egalitate cu FC Argeș (2-2), iar CS Afumați – Ceahlăul s-a încheiat la fel, dar fără goluri.