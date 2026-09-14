Marius Șumudică, ferm înainte de debutul lui Denis Drăguș la FCSB: „Nu e niciodată bandă stânga! Nu-i va fi ușor”

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Denis Drăguș (27 de ani) ar putea debuta pentru FCSB în meciul cu Petrolul Ploiești de luni, însă Marius Șumudică (55 de ani) îi avertizează pe fani că nu trebuie să se aștepte ca el să dea un randament imediat, mai ales că nu are ritmul jocurilor oficiale.

Poate da Denis Drăguș randament imediat la FCSB? Răspunsul lui Marius Șumudică

și totodată antrenorul alături de care atacantul internațional român a dat cel mai bun randament. și a prins un contract uriaș la Trabzonspor, imediat după EURO 2024.

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Revenit în România, la FCSB, Denis Drăguș ar putea debuta în meciul cu Petrolul, dar Marius Șumudică i-a avertizat pe suporterii roș-albaștrilor să nu creadă că el va putea schimba de unul singur fața echipei de la primele meciuri: „Eu știam că are o alergie foarte puternică, iar apoi i-a declanșat o răceală. Nu știu dacă s-a antrenat la parametri normali. Este destul de greu pentru el. Nu are ritmul jocurilor… ei nu trebuie să se gândească că intră Drăguș, ia mingea în gură și intră cu ea în poartă. Va avea nevoie de timp să se cunoască cu colegii”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică dezvăluie adevărata poziție din teren a lui Denis Drăguș

De-a lungul carierei sale, Denis Drăguș a mai evoluat și pe postul de bandă stânga. Edi Iordănescu era de părere că aceea este poziția pe care dă randament, în ciuda faptului că Marius Șumudică a explicat de nenumărate ori că Denis Drăguș trebuie să joace număr 9, pentru că acolo se simte cel mai bine și dă cel mai mult randament.

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Nici Gigi Becali nu spune scoate din calcul varianta de a juca cu Denis Drăguș în flancul stâng, dar antrenorul lui CFR Cluj a explicat încă o dată că internaționalul român trebuie folosit doar în centrul ofensivei: „Depinde și în ce poziție îl joacă. El este atacant central, dar este aceeași discuție pe care o aveam cu Edi, când era selecționer. Este aceeași discuție pe care o aveam și cu nea Mircea, iar el, Dumnezeu să-l odihnească, îl folosea vârf. Eu vă spun că randamentul lui maxim îl dă ca vârf de atac, niciodată ca bandă stângă, dar sunt atâți atotștiutori în fotbal, care cred că le știu pe toate. Eu l-am antrenat și singurul sezon reușit îl are cu mine, în care dă 16 goluri în prima ligă din Turcia și se vinde imediat pe 2 milioane și salariu de 6 milioane în 4 ani. Cine are dreptate? Șumudică sau cei care spun că joacă bandă stângă? La mine a jucat număr 9”, a mai explicat Marius Șumudică.

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