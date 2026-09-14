Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Șumudică, ferm înainte de debutul lui Denis Drăguș la FCSB: „Nu e niciodată bandă stânga! Nu-i va fi ușor”

Marius Șumudică nu are încredere în varianta Denis Drăguș pe postul de atacant lateral! Ce a spus antrenorul înainte de debutul finului său pentru FCSB
Ciprian Păvăleanu
14.09.2026 | 09:20
Marius Sumudica ferm inainte de debutul lui Denis Dragus la FCSB Nu e niciodata banda stanga Nui va fi usor
EXCLUSIV FANATIK
Ce spune Marius Șumudică despre Denis Drăguș la FCSB. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Denis Drăguș (27 de ani) ar putea debuta pentru FCSB în meciul cu Petrolul Ploiești de luni, însă Marius Șumudică (55 de ani) îi avertizează pe fani că nu trebuie să se aștepte ca el să dea un randament imediat, mai ales că nu are ritmul jocurilor oficiale.

Poate da Denis Drăguș randament imediat la FCSB? Răspunsul lui Marius Șumudică

Marius Șumudică este nașul lui Denis Drăguș și totodată antrenorul alături de care atacantul internațional român a dat cel mai bun randament. În sezonul în care cei doi au colaborat la Gaziantep, Denis Drăguș a marcat 16 goluri și a prins un contract uriaș la Trabzonspor, imediat după EURO 2024.

ADVERTISEMENT

Revenit în România, la FCSB, Denis Drăguș ar putea debuta în meciul cu Petrolul, dar Marius Șumudică i-a avertizat pe suporterii roș-albaștrilor să nu creadă că el va putea schimba de unul singur fața echipei de la primele meciuri: „Eu știam că are o alergie foarte puternică, iar apoi i-a declanșat o răceală. Nu știu dacă s-a antrenat la parametri normali. Este destul de greu pentru el. Nu are ritmul jocurilor… ei nu trebuie să se gândească că intră Drăguș, ia mingea în gură și intră cu ea în poartă. Va avea nevoie de timp să se cunoască cu colegii”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică dezvăluie adevărata poziție din teren a lui Denis Drăguș

De-a lungul carierei sale, Denis Drăguș a mai evoluat și pe postul de bandă stânga. Edi Iordănescu era de părere că aceea este poziția pe care dă randament, în ciuda faptului că Marius Șumudică a explicat de nenumărate ori că Denis Drăguș trebuie să joace număr 9, pentru că acolo se simte cel mai bine și dă cel mai mult randament.

ADVERTISEMENT
VIDEO Mesajul lui Nicușor Dan pentru ministrul Nazare și noua lui soție. Președintele...
Digi24.ro
VIDEO Mesajul lui Nicușor Dan pentru ministrul Nazare și noua lui soție. Președintele și partenera sa au participat la nuntă

Nici Gigi Becali nu spune scoate din calcul varianta de a juca cu Denis Drăguș în flancul stâng, dar antrenorul lui CFR Cluj a explicat încă o dată că internaționalul român trebuie folosit doar în centrul ofensivei: „Depinde și în ce poziție îl joacă. El este atacant central, dar este aceeași discuție pe care o aveam cu Edi, când era selecționer. Este aceeași discuție pe care o aveam și cu nea Mircea, iar el, Dumnezeu să-l odihnească, îl folosea vârf. Eu vă spun că randamentul lui maxim îl dă ca vârf de atac, niciodată ca bandă stângă, dar sunt atâți atotștiutori în fotbal, care cred că le știu pe toate. Eu l-am antrenat și singurul sezon reușit îl are cu mine, în care dă 16 goluri în prima ligă din Turcia și se vinde imediat pe 2 milioane și salariu de 6 milioane în 4 ani. Cine are dreptate? Șumudică sau cei care spun că joacă bandă stângă? La mine a jucat număr 9”, a mai explicat Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT
Memorabil: Alexander Zverev a făcut gluma serii cu iubita lui Ben Shelton, în...
Digisport.ro
Memorabil: Alexander Zverev a făcut gluma serii cu iubita lui Ben Shelton, în fața a 24.000 de oameni

Marius Sumudica I-A SPUS IN DIRECT lui Gigi Becali unde TREBUIE SA JOACE Denis Dragus la FCSB

De ce Rapidul nu a vrut să-i dea banii lui Costel Gâlcă! Dan...
Fanatik
De ce Rapidul nu a vrut să-i dea banii lui Costel Gâlcă! Dan Șucu, șocat de antrenor: „Nu vrea să mai audă vreodată de el!”
Bombă! Dinamo l-a vrut pe Octavian Popescu
Fanatik
Bombă! Dinamo l-a vrut pe Octavian Popescu
Ciprian Marica, contrat în direct: „Dă tu 2 milioane de euro! Vorbești ușor...
Fanatik
Ciprian Marica, contrat în direct: „Dă tu 2 milioane de euro! Vorbești ușor pe banii altora”
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Un atacant român face senzație la Parma. A prins echipa etapei de două...
iamsport.ro
Un atacant român face senzație la Parma. A prins echipa etapei de două ori la rând
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!