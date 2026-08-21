Marius Șumudică – Hendrick Klein, prima întâlnire la Cluj. Ce s-a întâmplat la stadion între antrenor și noul șef înainte de CFR – FCSB

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Marius Șumudică a vorbit despre prima interacțiune pe care a avut-o cu Hendrick Klein, noul președinte al lui CFR Cluj, înaintea confruntării cu FCSB. Antrenorul ardelenilor a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că cei doi au fost prezentați de Marian Copilu, însă întâlnirea s-a rezumat la un salut și o strângere de mână. Șumudică susține că nu a avut ulterior nicio discuție cu noul șef al clubului și că, în acest moment, nu poate spune prea multe despre rolul pe care acesta îl va avea în conducerea formației.

Șumudică și Hendrick Klein, doar un salut la prima întâlnire

Noul oficial al lui CFR Cluj a fost prezent la stadion, însă nu a avut parte de o discuție propriu-zisă cu Marius Șumudică. Antrenorul a explicat că Marian Copilu a fost cel care i-a făcut cunoștință cu Hendrick Klein, după care cei doi s-au salutat și și-au văzut fiecare de treabă.

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Șumudică, , a evitat să facă orice caracterizare a noului președinte al lui CFR, explicând că este prea devreme pentru a-și forma o opinie despre acesta. În plus, tehnicianul spune că nici nu a avut până acum o discuție cu administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu, despre care afirmă că este, în acest moment, omul care ia deciziile la club.

„Nu m-am întâlnit cu Hendrick Klein, noul președinte. Tot îl văd pe la club, pe aici, dar n-am avut nicio discuție cu dânsul, vreo interacțiune, nimic. Doar ne-am salutat. Nu m-a întrebat nimic. Salut-Salut. Ne-a prezentat Marian Copilu, i-a spus că noi suntem antrenorii, am dat mâna cu el și atâta tot. Nu pot să analizez un om la prima vedere, nu știu ce să spun și nici nu vreau să fac caracterizări în momentul de față pentru că nu știu. Din ce văd, din momentul de față, singurul care decide ceva aici este domnul Zăvăleanu, administratorul. Nu știu dacă mai are cineva puterea să decidă la club. Nu am vorbit nici cu domnul Zăvăleanu, am înțeles că nue ste în țară. N-am vorbit cu nimeni“, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Șumudică, mesaj alarmant înainte de CFR – FCSB: „Candidată la retrogradare!”

Dincolo de întâlnirea cu noul președinte, situația de la CFR Cluj îl îngrijorează profund pe Marius Șumudică. Antrenorul a dezvăluit că planurile inițiale erau ca echipa să poată înregistra jucătorii aflați deja la club și să mai aducă alte patru-cinci transferuri, însă lucrurile au luat o turnură neașteptată.

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Tehnicianul este decis să stea pe bancă la meciul cu FCSB și spune că , însă recunoaște că este extrem de dificil să pregătească echipa în condițiile actuale. Lipsa unor informații clare privind situația clubului și problemele financiare îi afectează inclusiv pe jucători, care, potrivit lui Șumudică, au la rândul lor numeroase întrebări.

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„Nu credeam că se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat, am venit, am discutat că putem înregistra jucătorii care sunt aici plus alte patru-cinci transferuri și încropeam o echipă. Dar, în momentul de față, mă repet, CFR este candidată la retrogradare. Voi fi pe bancă cu FCSB, nu pot să las jucătorii acum.

Am pregătit echipa, mi-asum, voi pregăti meciul ăsta cât pot de bine. Voi face tot ce ține de mine din punct de vedere profesional, pentru că sunt antrenor aici, dar atâta timp cât ai fotbaliști ești antrenor. Este foarte greu și mental să-i duci la un anumit nivel, știu că nu mai pot nici în competiții europene, nu știu ce se întâmplă cu partea materială, nimic. E o situație delicată, poate vine cineva să explice ceva, că sunt tot felul de întrebări de la băieți“, a mai continuat Marius Șumudică.

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