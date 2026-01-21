Sport

Marius Șumudică i-a cucerit deja pe saudiți! Prezentare fabuloasă direct pe site-ul oficial al ligii miliardarilor în care joacă și Cristiano Ronaldo: „Forța personalității”

Marius Șumudică, în prim-plan în Arabia Saudită! Material special dedicat antrenorului român pe site-ul oficial al campionatului lui Cristiano Ronaldo
Gabriel-Alexandru Ioniță
21.01.2026 | 21:28
Marius Șumudică, extrem de apreciat în Arabia Saudită. Foto: Hepta
La scurt timp după ce a fost numit în funcția de antrenor principal al lui Al Okhdood, Marius Șumudică a obținut în Arabia Saudită o victorie foarte importantă în lupta pentru evitarea retrogradării. Echipa sa a câștigat pe teren propriu contra lui Al Kholood cu scorul de 1-0.

Marius Șumudică a redevenit instant un personaj de prim-plan în fotbalul din Arabia Saudită! Românul, în centrul unui material realizat de Liga Profesionistă din această țară

Acestă reușită, coroborată cu experiențele sale anterioare în acest campionat, l-a adus pe român în atenția celor de la Liga Profesionistă de Fotbal din Arabia Saudită. Aceștia i-au dedicat lui Șumudică un material amplu pe site-ul oficial, chiar înaintea partidei de miercuri contra lui Al Riyadh, tot de pe teren propriu.

Saudiții au apreciat că Marius Șumudică reprezintă unul dintre principalele atuuri ale lui Al Okhdood în lupta din acest sezon pentru evitarea retrogradării. Ei au adus drept argument principal în acest sens „forța personalității” antrenorului român:

„Marius Șumudică nu este tipul de antrenor care să intre într-o zonă de confort. Nu este un străin al campionatului saudit, după ce a lucrat în trecutul apropiat la Al Shabab și Al Raed. La Al Shabab este cunoscut pentru cele două mandate, primul în sezonul 2018-2019, când echipa a terminat pe locul 5, și al doilea în stagiunea 2021-2022. Atunci, a dus echipa pe locul 4.

Dacă ne gândim la probleme recente de la Al Shabab, ceea ce a făcut Șumudică acolo pare mult mai impresionant în realitate. El a reușit să ducă echipa în faza grupelor AFC Champions League în 2022, ea arătând ca una dintre cele mai bune formații de acolo”. 

De asemenea, în materialul respectiv s-a făcut referire și la faptul că Șumudică obișnuiește să lege relații extrem de bune la nivel personal cu jucătorii săi. Iar în acest sens au fost inserate câteva declarații făcute în trecut de către diferiți foști „elevi” ai săi de la Al Shabab.

Marius Șumudică a fost foarte aproape de un nou rezultat mare în Arabia Saudită

Și se pare că acest material publicat pe site-ul oficial al Ligii din Arabia Saudită a avut chiar rol de premoniție într-o anumită măsură. Echipa lui Marius Șumudică a obținut un nou rezultat bun, dar lucrurile puteau sta chiar și mai bine.

Condusă pe teren propriu de Al Riyadh din minutul 26 și în inferioritate numerică din minutul 47, Al Okhdood a reușit să revină fantastic și să marcheze pentru 2-1 în minutul 86. Doar că în cele din urmă meciul s-a terminat la egalitate, scor 2-2, după ce oaspeții au punctat în minutul 90+5.

Marius Șumudică a ieșit în evidență și la acest meci prin reacțiile sale spumoase de pe marginea terenului, iar la final a contestat arbitrajul de la această partidă. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
