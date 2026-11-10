Marius Șumudică i-a întors-o lui Vladimir Screciu: „E unul dintre cei mai buni din SuperLiga”

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Marius Șumudică a avut numai cuvinte de laudă pentru Vladimir Screciu după remiza dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, scor 0-0. Antrenorul ardelenilor i-a răspuns fotbalistului oltean, care îl apreciase pentru modul în care și-a organizat echipa și a făcut o declarație spectaculoasă despre valoarea internaționalului român. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Șumudică a explicat cum a reușit să blocheze liderul campionatului, a comparat Universitatea Craiova cu Dinamo și a dezvăluit cifrele fizice impresionante ale jucătorilor săi.

Marius Șumudică, impresionat de Vladimir Screciu: „E mult peste nivelul campionatului nostru!”

Remiza albă dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova a fost urmată de un . După ce fotbalistul oltenilor a remarcat organizarea tactică a adversarilor, tehnicianul ardelenilor i-a mulțumit pentru cuvintele frumoase și a explicat de ce CFR a ales o abordare prudentă în fața liderului din SuperLiga.

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Contactat telefonic la FANATIK SUPERLIGA, Șumudică a recunoscut că echipa sa nu poate practica, deocamdată, un fotbal spectaculos și dominant împotriva adversarilor puternici: „Mulțumesc pentru cuvinte. În momentul de față, noi atât putem. Dacă se așteaptă unii să jucăm estetic, e foarte greu într-un timp scurt să formezi o echipă și să dai o mentalitate de a putea domina echipele puternice din campionatul nostru. E o echipă nouă a noastră, e nevoie de timp, de relații de joc și să duci un atac pozițional e foarte greu”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Mie îmi place foarte mult Screciu. Viteză bună, știință, ambele picioare. Este unul dintre cei mai buni jucători din SuperLiga. Poate interpreta chiar două roluri, cel de mijlocaș central, cât și de fundaș central în trei. Vine cu construcție, e foarte bun. L-am văzut în meci, l-am simțit și chiar e mult peste nivelul campionatului nostru”, a mai spus Marius Șumudică.

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Cum a blocat CFR Cluj atacul Universității Craiova. Șumudică a dezvăluit planul tactic

Marius Șumudică a oferit și detalii despre strategia prin care . Antrenorul a explicat că echipa sa a urmărit să închidă culoarele de pasare și să împiedice formația olteană să își dezvolte jocul obișnuit. Șumudică a amintit că adversarii veneau după o serie impresionantă de rezultate, ceea ce a făcut cu atât mai importantă disciplina tactică.

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„Singura noastră armă este, mai ales cu echipele mari, să închidem culoarele foarte bine, să nu-i lași să joace, să pui presiune pe adversar. Am întâlnit o echipă bună, care nu pierduse de 13 meciuri la rând, iar în opt dintre ele nu primise gol. Deci o echipă care nu și-a permis să schimbe, se așteptau la o reacție riguroasă din partea noastră”, a explicat tehnicianul.

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Acesta a analizat și ocaziile importante ale partidei, apreciind intervențiile portarului Laurențiu Popescu: „Doar Baiaram, iar pe această cale îi transmit sănătate tatălui, și a rămas Lameira în teren. I-am închis bine, au avut doar situația mare a lui Lameira, în rest și noi am ratat cu Nalic, la început. Scoate minge grea Popescu, cu pământul”, a spus Șumudică.

Universitatea Craiova și Dinamo, cele mai puternice echipe din SuperLiga! Analiza lui Șumudică

Marius Șumudică a făcut și o comparație între Universitatea Craiova și Dinamo, două dintre formațiile care l-au impresionat cel mai mult în actualul sezon. Antrenorul CFR-ului consideră că ambele echipe au un joc bine structurat, însă există diferențe în modul în care își construiesc acțiunile ofensive.

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„Craiova și Dinamo sunt cele mai puternice. Dacă Craiova te toacă și te împinge și are jocul ăsta, câteodată, perpendicular, Dinamo are o dinamică mai bună în mișcarea jucătorilor, dar asemănătoare. În sistemul pe care eu îl joc, la amândouă echipele, atât la Dinamo, cât și la Craiova, mijlocașii de bandă intră mult în interior. Iar aici excelează Craiova, cu Bancu și Mora. Benzile lor intră, la fel, în interior, cum au fost Matei și Cicâldău, jucători de zonă centrală. I-am blocat pe benzi și pe ei, și pe Dinamo”, a precizat Șumudică.

Marius Șumudică a lăudat parcursul european al Universității Craiova

În final, Marius Șumudică a subliniat că apreciază nivelul la care a ajuns Universitatea Craiova și rezultatele înregistrate în competițiile europene. Tehnicianul consideră că oltenii au avantajul relațiilor de joc bine consolidate și al experienței acumulate în meciurile importante. Șumudică a mărturisit că este mândru de elevii săi pentru felul în care au reușit să limiteze jocul unei echipe pe care o consideră foarte puternică.

„Craiova are un plus pentru că joacă de mult timp împreună, lucrează cu același antrenor de mai mult timp, are trofee câștigate și mai sunt și aproape calificați în primăvara europeană. E o echipă care ne reprezintă cu succes în competițiile europene, iar asta mă face mândru pentru jucătorii mei, că am reușit să-i închidem. Am jucat ce le-am cerut”, a concluzionat Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.