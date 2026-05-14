Marius Șumudică i-a luat în colimator pe jucătorii FCSB: „Cădere totală! Vreau să-l văd și eu pe Ofri Arad, Timișoara, Jimbolia”

FCSB și-a dezamăgit suporterii după 0-0 cu Unirea Slobozia în penultima etapă din play-out-ul acestui sezon. Prestația jucătorilor bucureșteni l-a înfuriat pe Marius Șumudică, căruia nu i-a venit să creadă cât de decăzuți au fost. Antrenorul român a analizat situația echipei și a fost total intrigat de situația israelianului Ofri Arad, mijlocașul adus în iarnă și care nu a mai jucat recent.

Marius Șumudică, concluzii despre FCSB după 0-0 cu Unirea Slobozia

FCSB vrea să încheie cât mai repede acest sezon, în care a avut multe meciuri unde a părut total copleșită de adversar, indiferent de numele acestuia. Bucureștenii vin după o remiză albă, acasă, cu Unirea Slobozia, iar prestația lor a șocat încă o dată lumea fotbalului românesc. Marius Șumudică i-a luat la puricat pe jucătorii lui Gigi Becali și a spus cine a dezamăgit total, dar și cine a reușit totuși să se remarce contra ialomițenilor. „Cisotti este într-o cădere totală. M-am uitat și la copilul din poartă, mi-a părut rău de Popa. din ce cred eu, apoi a fost schimbat. Singurul care mi-a plăcut a fost Joao Paulo la mijloc. Așa ca dorință, ca agresivitate, împingea jocul… Încerca să dea un ritm echipei. Radunovic, blazat. Mă uitam la Crețu, a ajuns de 10 ori la centrare, nu găsea soluții.

Tavi Popescu a jucat bine. Nu mi-a plăcut Mihai Popescu, schimbat la pauză, iar Duarte… N-am văzut în viața mea așa ceva. A degajat în burțile adversarilor, erau să scape pe contraatac. A dat niște pase, a încercat să joace între linii… Nu se poate să faci asemenea greșeli incredibile cu o echipă ca Unirea Slobozia. Dacă faci cu Dinamo sau Botoșani așa ceva te va costa. Nu înțeleg ce se întâmplă cu Ngezana. Pentru mine, Ngezana cu Dawa erau cel mai bun cuplu de fundași central. Nu știu ce se întâmplă!”, a spus inițial Marius Șumudică.

Marius Șumudică nu înțelege ce se întâmplă cu Ofri Arad la FCSB

Deși în ultima perioadă s-a vehiculat intens că în vară, . Totuși, Marius Șumudică este curios de ce mijlocașul nu primește minute în acest final de campionat pentru a demonstra cu adevărat de ce este în stare și dacă merită să continue la echipa „roș-albastră”.

„Tot aștept să-l văd și eu pe Ofri Arad ăla, Ofri Timișoara sau cum îl cheamă, Timișoara, Ofri Jimbolia, cum îl cheamă. Ofri Arad… să-l văd și eu pe băiatul ăsta ce poate. Am înțeles că s-au dat 450.000 pe el. Vreau să văd ce poate să ne ofere, că venit cu surle și trâmbițe și văd că nu joacă deloc, absolut deloc. Nu știu ce se întâmplă. E accidentat? Nu-i place lui Gigi? Nu nu nu nu știu ce se întâmplă sau nu-i place lui Filip. Mă așteptam, că tot zice că are nevoie de mijlocaș, mijlocaș, mijlocaș. Tot a zis că are nevoie de mijlocaș. Ok, a venit Ofri Arad, s-au dat bani pe el, cum s-a dat și pe Duarte… Cine a făcut transferurile astea? Nici cu Slobozia nu pot să îl văd pe Arad? În play-out!?”, a mai spus Marius Șumudică la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

