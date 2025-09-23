Marius Şumudică i-a propus un jucător din SuperLiga lui Gigi Becali: “L-am remarcat şi eu! Are încredere în el, se distra cu fundaşii Rapidului”

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Șumudică i-a propus, în direct la FANATIK SUPERLIGA, un jucător lui Gigi Becali.
Iulian Stoica
23.09.2025
Rapid a cedat pe teren propriu în fața lui Hermannstadt, scor 1-2, în etapa a 10-a din SuperLiga. Unul dintre remarcați a venit din tabăra sibiană, iar Marius Șumudică i l-a propus în direct lui Gigi Becali.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică i l-a propus lui Gigi Becali pe Kevin Ciubotaru (21 ani), fundaș lateral stânga de la FC Hermannstadt. „Șumi” consideră că fotbalistul este o variantă bună pentru regula under.

Gigi Becali a mărturisit că l-a remarcat pe tânărul fotbalist, însă nu înaintează o ofertă, clubul FC Hermannstadt având pretenții financiare ridicate în momentul în care vând un jucător. Patronul de la FCSB s-a arătat încântat de maturitatea pe care Kevin Ciubotaru o arată în joc.

Marius Șumudică a pornit discuția: „Ca under, îmi place foarte mult băiatul de la Hermannstadt din banda stângă, e foarte bun jucător. E vorba de Kevin Ciubotaru, mi-a plăcut foarte mult, i-a făcut față cu brio lui Dobre”.

„Cei de la FC Hermannstadt cer prea mulți bani pe fotbaliști”

Gigi Becali a mărturisit că l-a remarcat pe Ciubotaru: „Și mie mi-a plăcut, eu credeam că e atacant. L-am întrebat pe MM și mi-a spus că e fundaș. E bun, dar e cam mic de statură”. Șumudică a transmis că nu este atât de scund fotbalistul: „Nu e așa, cred că are aproape 1.80, are undeva pe la 1 metru și 78 sau 79”.

Patronul de la FCSB e de părere că sibienii vor cere o sumă prea mare în schimbul jucătorului și din acest motiv nu va înainta o ofertă: „Cei de la Hermannstadt sunt prietenii mei, dar nu te înțelegi cu ei. Cer prea mulți bani pe fotbaliști!

L-am remarcat și eu, mi-a plăcut siguranța lui cu mingea la picior. Are control, încredere în el. Copil fiind, în bandă se distra cu fundașii Rapidului”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

