Marius Șumudică, ieșire nervoasă în direct! Ce le-a transmis oamenilor care îl compară cu Gâlcă: „Până acum m-am abținut”

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a antrenat Rapid, sezonul trecut, în perioada august 2024 – mai 2025. Tehnicianul a răbufnit în direct pe seama celor care îl contestă și acum și compară mandatul său cu cel al lui Costel Gâlcă. Ce a spus, de fapt.

Șumudică nu a mai rezistat. Reproșuri în direct la adresa contestatarilor

Rapid pare că a renăscut în actualul sezon, având mai multe rezultate bune și regăsindu-se pe podium după primele 14 etape. Giuleștenii au fost preluați în vara acestui an de Costel Gâlcă.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a lăudat , după care a răbufnit în direct. Tehnicianul le-a răspuns celor care fac comparații deseori între mandatul său și cel al actualului antrenor de pe banca echipei.

„Referitor la Rapid, felicitări celor de acolo, felicitări rezultatelor pe care le au în momentul de față. Ieri cred că a fost unul dintre cele mai bune jocuri chiar dacă… Au întâlnit un adversar, să zic așa, debusolat. Rapidul, este o echipă în momentul de față care și-a găsit liniștea. O echipă care și-a găsit liniștea prin numirea antrenorului, Gâlcă, care este un tip distant, un tip care știe să țină la respect pe ceilalți din jurul lui, ceea ce eu nu am făcut anul trecut.

ADVERTISEMENT

Până acum eu n-am vorbit de Rapid, din respect pentru acest club și nici nu o voi face în continuare, trebuie să pun unele lucruri la punct. Văd atâtea comparații între ce a făcut Șumudică și Gâlcă. Probabil că unora le stau în gât, așa… Și trebuie să facă comparații.

ADVERTISEMENT

Am stat și m-am gândit și mi-am dat seama ce se întâmplă. Este o echipă mai omogenă, puține schimbări. Mulți dintre jucătorii care evoluau la mine acum sunt pe bancă, au devenit rezerve. Ghinionul pe care l-am avut anul trecut… goluri după minutul 90… Anul acesta a devenit noroc. Să dea Dumnezeu să țină norocul până la final și să ia titlul!”, a spus Marius Șumudică.

Șumudică a enumerat cauzele pentru care mandatul său la Rapid a fost compromis. „Aviz amatorilor care fac comparații!”

în play-off-ul campionatului trecut. Antrenorul a enumerat acum cauzele pentru care nu a reușit să atingă performanțe mai mari alături de echipa bucureșteană, obstacole care astăzi nu se mai regăsesc în mandatul lui Gâlcă.

ADVERTISEMENT

„Eu am prins o perioadă de tranziție. Am luat echipa de pe locul 13, iar valoarea campionatului trecut era incomparabilă cu cea de anul acesta. De ce? Anul trecut, Dinamo era Dinamo, cu Selmani, Olsen, Homawoo, Abdallah, sunt jucători pe care i-au pierdut și Dinamo e sub ce a fost anul trecut. FCSB, cum arăta anul trecut… Acolo sunt mai mulți factori pentru care nu i-am bătut. Haideți să vedem CFR cum era anul trecut. În play-off au ajuns anul trecut CFR, FCSB, Dinamo, Rapid, echipe cu suporteri. Cred că a fost cel mai greu play-off din ultimii ani.

Media de vârstă a Rapidului… Eram nevoit să joc cu 3 underi la un moment dat. Din septembrie, când am adus 5 jucători, s-a schimbat fața echipei. Am avut a doua apărare din campionat, aviz amatorilor care fac comparații. Asta făcea Șumudică anul trecut. Anul ăsta s-au epurat niște ciuperci otrăvitoare, iar acum este ușor de lucrat la Rapid.

Sunt mulți factori… Stăm și analizăm ce a făcut Șumudică și ce face Gâlcă. Cu tot respectul pentru toți de acolo, să se gândească și la ce am spus eu acum. Apar peste tot numai comparații cu ce s-a întâmplat anul trecut și ce se întâmplă anul acesta…”, a mai spus tehnicianul român.

Marius Șumudică anunță numele echipei care le poate lua fața granzilor din România. „Poate fi surpriza plăcută!”

După 14 etape scurse din noul sezon, campionatul României are un lider neașteptat: FC Botoșani. Marius Șumudică a lăudat trupa moldavă și consideră că poate fi surpriza plăcută.

„Botoșani practică un joc foarte bun și mai ales acasă, eu am spus, va fi destul de greu să câștigi la Botoșani. Este o echipă care joacă, are șase victorii consecutive, o echipă care și-a găsit liniște, cu un antrenor care știe să țină grupul, știe să țină vestiarul, cu soluții pe bancă, tot timpul cu soluții pe bancă, ceea ce înseamnă mult lucru. Botoșaniul poate fi surpriza plăcută. E clar că din momentul de față îl zic că 99% vor fi în play-off. E foarte greu să mai cadă de acolo”, a mai spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.