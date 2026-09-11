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Sepsi și CFR Cluj se vor întâlni în acest weekend în etapa a 9-a a SuperLigii. Patronul covăsnenilor nu s-a lăsat impresionat de discursul lui Marius Șumudică și este convins că o parte dintre jucătorii legitimați în Gruia în ultima zi de mercato vor fi pe teren.

Problemele lui Marius Șumudică de la CFR Cluj îi lasă reci pe cei de la Sepsi

CFR Cluj a înregimentat nu mai puțin de 10 jucători pe finalul perioadei de mercato, dar Marius Șumudică a anunțat că mulți au probleme și la partida cu Sepsi. Însă, Laszlo Dioszegi nu crede în vorbele tehnicianului și consideră că oricum clujenii au o formație puternică.

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”Va fi un meci foarte greu pentru că au adus foarte mulți jucători. Jucătorii respectivi au făcut de mai mult timp antrenamente cu CFR, deci nu putem spune că nu vor fi în echipă. Eu sunt sigur că o parte dintre ei vor fi în echipa de start, ceea ce face să avem un meci și mai dificil.

Noi trebuie să ieșim din pasa proastă în care am intrat, la meciul cu Botoșani chiar nu am jucat nimic, am fost lamentabili, iar acum trebuie să le arătăm suporterilor noștri că nu asta e valoarea noastră.

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Nu ne bazăm pe ce a spus domnul Șumudică. Oricum, ei au o echipă bună și fără jucătorii noi, am văzut la meciul de Cupă, atât că rezervele lor nu se ridicau la nivelul titularilor. Acum că au adus zece jucători, sunt sigur că nu i-a adus doar să fie la număr.

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Nu știu ce va face Ovidiu Burcă diferit față de meciul din Cupă, nu e treaba mea să schimb ceva. La noi niciodată nu vorbim de tactică, lăsăm totul în seama antrenorului nostru, cine joacă, ce tactică, eu aflu echipa de stat doar cu două ore înaintea meciului”, a declarat Dioszegi, pentru .

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Situația bizară care îl îngrijorează pe Laszlo Dioszegi

Deși a marcat doar patru goluri în primele opt etape și a coborât pe locul 12 după , Sepsi este la un singur punct de play-off. Patronul s-a arătat îngrijorat de faptul că echipa marchează foarte puțin, dar chiar și așa a precizat că nu vor mai fi aduși jucători.

”Normal că ne îngrijorează situația, mai ales că și cele patru goluri nu au fost marcate de atacanți. Avem o problemă în atac, sper că acum revine pofta de gol și la Heras, și la Mawa, încet-încet sper să marcheze.

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Revine și Cmiljanic, teoretic a venit timpul să marcheze și atacanții noștri. Din păcate, Oberlin revine doar după pauza competițională. Nu mai aștept transferuri, poate doar în ianuarie dacă vor fi probleme, dar acum, să luăm jucători liberi, nu cred.

Eu zic să nu ne hazardăm și să vorbim de play-off. Realist, consider că trebuie să scăpăm de retrogradare și, apoi, de locurile 13-14, să nu avem emoții cu retrogradarea deloc. Emoții vor fi, că e normal, dar să nu intrăm în hora retrogradării”, a mai spus Laszlo Dioszegi.

Când se joacă Sepsi – CFR Cluj

Întâlnirea Sepsi – CFR Cluj, din etapa a 9-a a SuperLigii, se va disputa sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 18:30. Revenită în SuperLiga după un singur sezon petrecut în eșalonul secund, formația covăsneană a acumulat 10 puncte în primele opt etape, la fel ca și echipa din Gruia, care are însă un golaveraj superior.