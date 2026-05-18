Marius Șumudică îi răspunde lui Alex Crețu: „Ești un băiat deosebit! Ne facem meseria: eu la Fanatik, tu pe bancă și în parcare, văd că dansezi bine!”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a pus capăt unei așteptări de 35 de ani și a cucerit titlul în SuperLiga. Mai mult, oltenii au triumfat și în Cupa României, adversara învinsă de fiecare dată fiind U Cluj. Bucuria jucătorilor a atins cote înalte după fluierul final de pe „Ion Oblemenco”, iar Alex Crețu a avut o ieșire neinspirată la flash-interviu.

Marius Șumudică îi răspunde lui Alex Crețu

Mai exact, Alex Crețu a ținut să le mulțumească, într-o notă ironică, lui Marius Șumudică, Raul Rusescu, dar și publicației FANATIK pentru declarațiile referitoare la meciul decisiv pentru titlu. La o zi distanță, în cadrul FANATIK SUPERLIGA, Șumudică a ținut să îi răspundă jucătorului. Tehnicianul a amintit faptul că mijlocașul a fost mai mult rezervă și că declarațiile sale nu au fost deloc inspirate, în contextul în care „Șumi”, a lăudat în repetate rânduri clubul din Bănie la producțiile site-ului nostru.

ADVERTISEMENT

„Eu așa am simțit de la început, că cine va câștiga Cupa, va reuși să se impună și în campionat. Am zis de la început că Universitatea Craiova este cea mai puternică echipă. De fiecare dată, jucătorii care au venit de pe bancă au adus un plus. Au avut soluții, au stat în 17-18 jucători, ceea ce înseamnă enorm.

Cred că am fost printre singurii care am zis că nu se vor împarte trofeele și că Universitatea Craiova pleacă cu prima șansă. Probabil, nefiind obișnuit cu succesul, l-am deranjat pe domnul Crețu. Noi, de la FANATIK, l-am deranjat pe domnul Crețu. Ne-a atras atenția, în principal mie, că am spus că Craiova va reuși eventul. Îți mulțumesc, domnule Crețu! Îți mulțumesc, ești un băiat deosebit că mi-ai atras atenția, că am spus că o să fiți campioni. Nu tu i-ai făcut campioni pe cei de la Craiova, că tu, săracul, ai pe spate, când mergi la duș, urmele de la scaune, că stai pe bancă”, a declarat Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT

Răspunsul lui Horia Ivanovici la adresa lui Crețu

Directorul FANATIK, Horia Ivanovici, s-a alăturat discuției și, spre deosebire de Marius Șumudică, a transmis că jucătorii au dreptul să declare orice în momentul în care câștig. Moderatorul FANATIK SUPERLIGA îi urează multă baftă lui Crețu și speră ca mijlocașul să fie decisiv pentru .

ADVERTISEMENT

„Eu am văzut declarațiile făcute de Crețu în euforia aia, dar și pe cele ale lui Bancu. I-am înțeles pe băieți, e euforie și știți cum e: învingătorii au dreptul să mai și derapeze puțin. Până la urmă, de asta e bucurie. Băiatul are dreptul să se bucure, a ieșit campion. Să lăsăm oamenii să se distreze și să spună ce vor, că așa e la fiesta.

ADVERTISEMENT

Zi, Crețule, ce vrei, dă goluri în Europa League și îți promit că aici, la FANATIK, îți facem statuie cu cel mai mare drag. Vă spun sincer că nu am luat-o personal, s-au bucurat și ei, a fost euforie! Sunt niște vorbe spuse de niște băieți care au meritat titlul, au luptat. Eu îl felicit pe Crețu, bravo! Doamne ajută să joci mai bine decât ai făcut-o până acum”, a transmis Horia Ivanovici.

Șumudică, savuros după dansul făcut de Crețu

Marius Șumudică a continuat discursul său despre Alex Crețu și a mărturisit că mijlocașul se pricepe bine la dans, în contextul în care rula un videoclip cu acesta dansând. În încheiere, y și a recunoscut că îi urează tot binele lui Crețu, nepurtând ranchiună după cele declarate de jucător.

ADVERTISEMENT

„Nu mă deranjează niciodată acest lucru, dar nu au spus lucrurile ok. Atât timp cât eu am vorbit la superlativ de Craiova… Îi felicit și în momentul acesta, e cea mai bună echipă. Din punctul meu de vedere, a fost echipa care a meritat. Dar să vii după și să zici de niște oameni care au vorbit foarte frumos… Eu l-am lăudat mereu și pe domnul Rotaru când intra la FANATIK, a știut să gestioneze foarte bine.

Vii tu, Crețu, să atragi atenția? Să se înțeleagă că aceasta ne e meseria fiecăruia și trebuie să o facem. Cum el trebuie să și-o facă, văd că și-o face bine în parcare (n.r. – rulează video cu Crețu dansând), știe să își facă pașii de dans. Îmi doresc din suflet ca la anul să fie mai inspirat, pentru că el a fost inspirat doar la petrecere, pe teren nu l-am văzut. Să fie mai inspirat și să fie atent la declarațiile oamenilor despre Universitatea Craiova. Noi, cei de la FANATIK, am spus întotdeauna lucrurilor pe nume și tot timpul am lăudat jocul Craiovei.

Eu spun la fel: felicitări Universitatea Craiova, felicitări Crețu! Felicitări tuturor celor care au pus umărul la acest rezultat. Nu există niciun fel de ranchiună. Eu nu port ranchiună, dar am vrut să aduc aminte de faptul că FANATIK a fost mereu obiectiv și de fiecare dată a lăudat jocul Craiovei”, a conchis Marius Șumudică.