FCSB s-a calificat în turul 3 Champions League, însă jocul „roș-albaștrilor” în Ungaria a lăsat de dorit. Marius Șumudică este convins că Gigi Becali nu va ajunge în grupele Champions League cu lotul actual.

Marius Șumudică îi spulberă visul lui Gigi Becali a ajunge în Champions League: „Nu ai cum cu ei pe teren! Pe Baeten nici nu-l ascultă picioarele”

din preliminariile Champions League, însă nu a arătat că are forța necesară să ajungă în grupe. Marius Șumudică a analizat prestația „roș-albaștrilor” la FANATIK SUPERLIGA.

Show-ul este live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri a săptămânii. Marius Șumudică spune că „roș-albaștrii” nu au nicio șansă la calificarea în grupele Champions League.

„Ce am văzut la FCSB nu îmi dă speranțe, nu am văzut nimic. Au terminat jocul cu trei jucători de număr șase pe teren, nu am nimic cu Baba Alhassan, Lixandru și Șut. Sunt niște jucători foarte buni pentru campionatul intern, poate și pentru Conference League.

Niciodată nu poți să joci în grupele Champions League cu Lixandru și Șut la mijlocul terenului. L-au băgat pe Luis Phelipe, are ceva calitate tehnică, dar nu este de anvergura FCSB-ului la momentul ăsta.

Baeten marchează golul ăla, dar nu poate să joace niciodată bandă. Nu are viteză, nu poate să scoată un om din joc unu contra unu. A avut o fază în care am crezut că îl trage unul cu zgârciul din tribune. A scăpat în dreapta, a alergat după minge a prins-o pe la corner și a făcut fault în atac.

Probabil nici nu a făcut pregătirea, se vede că nu are meciuri în picioare. În momentul în care faci o cursă de 50-60 de metri trebuie să te asculte picioarele, pe Baeten nu îl ascultă picioarele”, a spus Șumudică.

Jocul lui Marius Ștefănescu din Maccabi Tel Aviv – FCSB, sub lupa lui Șumudică: „Nu mi-a arătat nimic”

pe Marius Șumudică. Tehnicianul român s-a declarat dezamăgit de modul în care s-a prezentat mijlocașul român în Ungaria.

„În prima repriză, Ștefănescu a avut de cel puțin trei ori 1 contra 1 să dribleze adversarul și nu a putut. Am crezut că era iarba mare, fără nicio exagerare, că-i rămâne mingea în spate tot timpul. Am crezut că e iarba mare, că nu e udat terenul, fără nicio ironie.

Nu mai ești jucătorul care să dai o pasă filtrantă, să intri în interior. Din punctul meu de vedere nu mi-a arătat nimic, chiar dacă i-am dominat. Maccabi Tel Aviv e o echipă boemă, o echipă care, nu am văzut în viața mea, să faci greșeală după greșeală și să continui să începi construcția de la portar.

Ei pasau numai prin careu, pase paralele. În fotbal, pasa paralelă este cea mai periculoasă pasă, cu atât mai grav când o dai în compartimentul defensiv. Pasa paralelă în momentul în care o dai între doi fundași centrali ei trebuie să se așeze oblic”, a spus Șumi.

Marius Sumudica A PUS TUNURILE pe FCSB dupa CALIFICAREA in turul 3 Champions League