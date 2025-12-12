Marius Șumudică îl arată cu degetul pe Coelho după Craiova – Sparta Praga 1-2: „Nu a citit jocul”. Exclusiv

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Şumudică dă vina pe Filipe Coelho pentru modul în care a gestionat finalul de meci în Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2. Cehii au marcat golul victoriei în minutul 90.
Marian Popovici
12.12.2025
Universitatea Craiova a pierdut în minutul 90 punctul care ar fi calificat-o matematic în primăvara europeană din Conference League. Oltenii tremură pentru calificare, având nevoie de un punct cu AEK Atena în ultima etapă, pentru a fi sigură de calificarea în play-off.

Şumi îl arată cu degetul pe Coelho după punctul pierdut de Craiova cu Sparta Praga

Marius Şumudică susţine că Filipe Coelho a greşit în momentul în care a gestionat finalul de meci, cu intrarea lui Stevanovic, în locul lui Baiaram, în minutul 82.

Aşa se face dacă vrei să îngheţi un rezultat. Scoate un atacant şi îl bagă pe Stevanovic în locul lui Baiaram. Nu au jucat 3-5-2, au jucat 5-4-1 de la început. Cu Baiaram în partea stângă şi un atacant.

Nu au mai avut forţa pe atac ca înainte. Ce au făcut cehii foarte bine. Jucau 3-4-3 şi îl împingeau pe Vydra la mijloc, chiar cu spatele la poarta adversă. Au făcut asta pe construcţie.

Pe apărare îl retrăgeau pe Rrahmani la numărul 6. Nu se duceau trei pe trei să facă presiune. Împingeau fundaşii laterali foarte sus, iar Rrahmani cobora cu numărul 6 tot timpul. 

Asta au făcut foarte bine. Când au recuperat mingea, aveau un plus pe faza de atac. Revenind la Coelho, când faci schimbarea asta este şi un pic de ghinion. Dar tu dai semnalul că trebuie să te retragi, să conservi rezultatul.

În acel moment, au greşit. Sparta Praga are jucători care rezolvă situaţii de 1 contra 1, de mare calitate. Dar, în momentul în care şi tu îi aduci şi îi aduci în jumătatea ta proprie… 

Asta s-a întâmplat şi au luat gol. Cu siguranţă că o parte de vină are Coelho. Cum l-am lăudat până acum că a adus un echilibru, pentru cum vorbeşte la conferinţele de presă. Ieri nu a citit jocul. O mare parte de vină este a lui”, a dezvăluit Marius Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Şumudică, uimit de un jucător de la Sparta Praga

Marius Şumudică a lăudat echipa cehilor, spunând că Ştefan Baiaram a fost foarte bine citit de oaspeţi şi a avut un adversar redutabil, pe Preciado, un jucător cu calităţi fizice extraordinare:

„Dacă îi ieşea şi nu se închidea foarte bine, asta era. Dar dacă nu îţi iese, eşti principalul vinovat. Baiaram nu a făcut un meci extraordinar. De ce? L-au dus în bandă, unde l-au citit ceilalţi.

În sistem 3-5-2, cu el atacant, avea o mai mare rază de acţiune. 1 contra 1 a dat de un jucător foarte puternic, Preciado. Ei jucau 3-4-3, ambii din dreapta fac parte din naţionala Ecuadorului (n.r. Preciado şi Mercado), calificată la Mondiale. 

La Preciado n-am văzut atâta vână… cu cartonaş galben din minutul 2. A fost peste Baiaram la dueluri fizice. Nu poţi la nivelul ăsta, internaţional”, a spus Şumudică.

Marius Șumudică îl arată cu degetul pe Coelho după Craiova - Sparta Praga 1-2: „Nu a citit jocul”

Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
