Marius Șumudică îl atacă pe Dan Petrescu: „Nu înțeleg de ce a jucat cu Hoban, care nu e pe nicio listă și are 39 de ani!”

Noul antrenor al celor de la i-a atacat dur pe cei de la CFR Cluj și a declarat la Digi Sport că nu a primit nici până în ziua de azi o explicație pentru faptul că a fost îndepărtat de la campioana României.

Fostul antrenor al lui CFR l-a „înțepat” și pe Dan Petrescu și a comentat în termeni duri incidentele din vestiarul echipei de la meciul cu Steaua Roșie Belgrad.

Marius Șumudică, acid la adresa lui CFR Cluj: „Mi-era frică să nu mă ia și pe mine la trosneală!”

Marius Șumudică a rupt în tăcerea cu privire la bătaia generală din vestiarul lui CFR Cluj la meciul cu Steaua Roșie Belgrad, de FANATIK: „Păi, ce am pățit eu la CFR…. Să mă taie, să vină bodyguarzii, să se bată pe acolo?! Mi-era frică să nu mă ia și pe mine la trosneală! Masorul a venit să dea în jurist, a dat cu piciorul în el.

Așa ceva nu am văzut nicăieri. Să se bată masoerul cu juristul sa îi dea un picior să zică că s-a împiedicat și să se ia la bătaie. Mi-era teamă că îmi iau și eu vreun pumn. Nu se poate așa ceva. E posibil așa ceva la campioana României?!”.

Rapidistul însă a recunoscut că știe motivele pentru care nu s-a dorit să mai continue la CFR Cluj și cei care au influențat această decizie și a declarată că nu au existat influențe politice: „Eu știu de unde au plecat toate și cine a făcut jocurile ca noi să fim îndepărtați. Eu am o relație specială cu oamenii de acolo. Până la Dumnezeu te mananca sfinții. Sunt unii care se agață pe unde pot”.

Marius Șumudică îl atacă pe Dan Petrescu: „Hoban joacă doar la Divizia C”

Marius Șumudică a fost surprins de decizia „Bursucului” de a juca la Craiova în Cupa României cu Ovidiu Hoban în locul lui Denis Ciobotariu, jucătorul cu : „Nu înțeleg de ce în Cupă, cu Craiova, Dan Petrescu a jucat cu Hoban, care nu e pe nicio listă și are 39 de ani, n-are drept de joc în Liga 1, în Conference, are doar la Divizia C. În condițiile în care Ciobotariu a jucat foarte bine cu mine în Liga 1. Pentru mine a fost un semn de întrebare”.

„Șumi” consideră că eliminarea lui CFR Cluj încă din șaisprezecimi este un eșec important pentru Dan Petrescu, care nu a reușit să câștige niciodată Cupa României în Gruia: „Dacă ei vor ieși din Conference, e un eșec, mai ales că au fost eliminați și din Cupă. În campionat, eu aveam 21 de puncte din 21. Ce să fac mai mult?!”.

Noul antrenor al turcilor de la Yeni Malatyaspor e de părere că CFR Cluj nu ar fi putut să reușească mai mult în cupele europene cu un alt antrenor: „Ce ar fi putut face cu un antrenor mai mult decât făcea Șumudică? Că o fi greșit Șumudică că nu i-a scos pe Young Boys și Steaua Roșie, ok, e interpretabil, dar eu cred că niciun antrenor n-ar fi făcut mai mult de 21 de puncte din 21 posibile. Eu cred că s-a făcut o nedreptate, dar ei știu cel mai bine”.

Marian Șumudică, dezvăluiri despre președintele lui CFR Cluj, Marian Copilu

„Nici acum nu știu de ce am fost dat afară de la CFR Cluj. Rana de la CFR nu s-a închis. Mă bucur că echipa, cât timp a fost condusă de mine, a fost peste la toți parametrii față de ceea ce se întâmplă acum.

Un om extraordinar cu care am lucrat foarte bine. E un tip foarte profesionist care nu lasa lucrurile la intamplare. Ma duceam la antrenament la ora 10:00 și era acolo de la 8:30. Pleca la 7-8 seara. Să iei patru campioante la rând? Au intervenit apoi niște lucruri pe care nu vreau să le discut la televizor”.

Marius Șumudică îl laudă pe Mirel Rădoi după meciul cu Germania: „Cel mai bun meci din ultimii 6-7 ani!”

Marius Șumudică a fost impresionat de jocul prestat de naționala României în partida de la Hamburg, însă consideră că va trebui să jucăm cu totul altfel cu Armenia: „Mi-a plăcut foarte mult. E un sistem cu cinci fundași care îmi place. Îl felicit pe Rădoi și cred că e unul dintre cele mai bune meciuri din șase-șapte ani.

Au avut multe ocazii dar gândiți-vă ce ar fi fost un gol al lui Pușcaș. Consider că am făcut un meci foarte bun. Trebuie să schimbăm, să atacăm și să câștigăm cu Armenia”.

Șumudică e de părere că evoluția împotriva Germaniei va schimba modul în care echipa națională este percepută la nivel internațional: „E un antrenor bun și a imprimat o nouă filosofie mult mai curajoasă. Am făcut un pressing avansat și a însemnat mult pentru imaginea fotbalului românesc. Am atacat deși a fost un sistem defensiv. Rațiu și Toșca în benzi nu au ajutat foarte mult atacul”.

Șumudică îi prevede un viitor strălucit lui Valentin Mihăilă: „Va ajunge departe”

Marius Șumudică a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Valentin Mihăilă, despre care spune că are o viteză uluitoare: „Cred că a luat cea mai bună decizie. Un 5-4-1 clasic dar cu Răzvan Marin și Hagi doi jucători ofensivi, Mihăilă cu o viteză incredibilă. O să crească foarte mult și cred că va ajunge departe. Pușcaș izolat, greu, nu putea să facă mai mult, dar a jucat peste ce credeam eu că poate. Mi-a plăcut foarte mult Rus. Am câștigat un fundaș central. Evit să vorbesc de celălalt fundaș central. Chiricheș foarte bine.

„Șumi” a analizat și faza golului al doilea al nemților și consideră că a fost o fază lucrată la antrenamente, bazată de faptul că „tricolorii” nu au om la bară pe colțul lung: „A fost o fază lucrată. Au atacat bine corțul scurt și foarte multe goluri se marchează pe colțul lung. Muller e un jucător de inteligență fantastică. O execuție grea din drop și a băgat-o în poartă. Nu am lăsat niciun jucător la prima vară. Cred că a sărit la cap aproape un metru. A fost lucrat și acolo au atacat. Au văzut că nu avem jucător la bară. A vrut să dea pe poartă, nu să i-o dea lui Muller.

În Turcia oamenii se vaccinează doar pentru fotbal. Jucăm în deplasare în weekend apoi acasă etapa viitoare. M-au primit extraordinar. Cei vaccinați vor veni pe stadion”, a spus Marius Șumudică în direct la .