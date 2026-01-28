Marius Șumudică îl atenționează pe Gigi Becali: „Râdea de mine, uite că se adeverește ce zic!”. Cine e jucătorul de care depinde FCSB

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Marius Șumudică a fost întrebat despre situația de la FCSB și astfel a ținut să îi transmită un mesaj lui Gigi Becali.

Marius Șumudică, ironie la adresa lui Gigi Becali după ultimele evenimente de la FCSB

Antrenorul de la Al-Okhdood i-a amintit patronului campioanei României de momentele în care râdea de el atunci când spunea că este posibil ca FCSB să nu intre în play-off în acest sezon, scenariu care, în viziunea lui Șumudică, începe să prindă din ce în ce mai mult contur.

„Gigi râdea când i-am spus că va juca de patru ori cu Metaloglobus și Csikszereda. Râdea de mine în emisiune. Zicea că ce zice Șumudică nu se adeverește. Iată că s-a întors, de anul ăsta se cam adeverește cred că. Eu cred că îi va fi foarte greu FCSB-ului să prindă play-off-ul. A trecut și CFR-ul peste ei.

Trebuie să depășească U Cluj, Oțelul Galați, CFR-ul, care a trecut peste ei și care cred că acum vor câștiga acasă cu Metaloglobus și cu U Cluj. Dacă vor face 6 puncte, Pancu are și el șanse destul de mari la locul 6. Cred că Botoșaniul tremură, chiar vreau să îi felicit și pe cumnatul meu Bogdan Andone și pe Dani Coman pentru ceea ce fac la FC Argeș. Cred că FC Argeș va fi în primele 5”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Ce crede Marius Șumudică despre titularizarea portarului de doar 18 ani Matei Popa la FCSB

De asemenea, cu aceeași ocazie, Marius Șumudică a comentat și decizia luată de Gigi Becali, vizavi de

„Deci până la urmă am avut dreptate cu ceea ce am spus cu under-ul, nu? De când a început campionatul tot le spun că ei suferă la nivel de under. Eu cred că este un risc extraordinar de mare. FCSB-ul în momentul de față, nu numai că suferă pe fazele de atac, pentru că nu finalizează și în momentul în care lipsește Tănase cred că este o pierdere importantă, dar eu cred că au o problemă mare din punct de vedere defensiv. Și atunci portarul va fi supus. Ai nevoie de un portar cu experiență. Eu nu sunt adeptul să dau credit pe tinerețea unui portar under, pe experiența pe care în momentul de față nu o are. Nu sunt de acord cu așa ceva.

Uitați-vă ce probleme au ei, ei primesc goluri foarte multe. Și atunci ce înseamnă asta? Că portarul va fi pus la încercări destul de grele și atunci va trebui să ai un portar cu experiență. Târnovanu, dacă pui în balanță așa, este un portar foarte bun și i-a scos de multe ori. Chiar de foarte multe ori.

Risc mare de tot. Este un risc pe care nu poți să ți-l asumi decât pe început de campionat și etapă de etapă probabil să crească acest copil. Tu îl arunci acum, sunt valurile de 12 metri, vine tsunami, și tu îl arunci pe acest copil să te scoată. Nu are nici capacitate, nici mental, un copil de 18 ani nu are cum, e presiunea foarte mare.

Ok, câștigi un senior în teren, dar probabil cred că Gigi a spus-o așa pe moment. Nu cred că MM, sau cu cine se mai consultă Gigi, va lua această decizie. Și cred că dacă mă mai aude și pe mine acum, mă ascultă”.

Cine este în viziunea lui Marius Șumudică jucătorul esențial de la FCSB în acest moment

Nu în ultimul rând, antrenorul a subliniat și că se vede clar că jocul echipei suferă teribil : „Această echipă fără Tănase este ca nunta fără lăutari și ca mâncarea fără sare și piper”.