Marius Șumudică îl distruge pe Costel Gâlcă: „Noi toți suntem proști, iar tu ești deștept! Nu mai suport!”

Marius Șumudică l-a criticat extrem de dur pe actualul antrenor de la Rapid, Costel Gâlcă, după prestația echipei sale din play-off, dar și după declarațiile tehnicianului din Giulești legate de transferuri.
Adrian Baciu
17.05.2026 | 15:10
Marius Șumudică, critici dure pentru Costel Gâlcă. Sursa foto: colaj Fanatik
Rapid a avut un nou play-off dezastruos în SuperLiga. Deși a început cu o victorie care a urcat-o pe locul 1 și existau vise la titlu, echipa de sub Podul Grant s-a prăbușit. Marius Șumudică îl critică dur pe „artizanul” acestui parcurs, Costel Gâlcă, căruia îi reproșează mai multe aspecte legate de jocul echipei, dar și de unele poziționări publice față de conducerea clubului.

Marius Șumudică, critici dure la adresa lui Costel Gâlcă din cauza numărului mare de accidentați: „Acuză-ți, bă, staff-ul!”

În penultima etapă din play-off, Rapid și-a continuat seria modestă. La Mioveni, echipa lui Costel Gâlcă, 54 de ani, nu a reușit să se impună, deși a condus cu 2-0. Mai mult, giuleștenii au tremurat pe final, când gazdele au avut un gol anulat și un penalty ratat în ultimele secunde ale prelungirilor. După această remiză, echipa din Capitală rămâne pe locul 5 și ratează și matematic orice șansă la o cupă europeană.

Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică, 55 de ani, l-a „mitraliat” pe tehnicianul care a condus destinele fostei sale echipe în acest sezon de campionat. În primul rând, „Șumi” este de părere că Argeșul a fost privat de un gol valabil. Spune că nu ar fi dat fault la intervenția asupra lui Koljic.

Ai 2-0, nu stau să intru în detalii tactice și schimbările care au fost făcute, că nu e frumos să vorbesc despre lucrurile astea. Dar mă deranjează, atâta timp cât tu ca antrenor, în momentul în care sunt rezultate, nu totul e roz, totul e extraordinar, în momentul când nu mai sunt rezultate, conducerea e de vină, am avut accidentați. Păi, de ce ai mă 11 accidentați? De ce tu ca antrenor ai 11 accidentați? A, vrei să dai în doctor acum că doctorul nu ți-a recuperat sau nu știu.

Hai să spun eu de doctorul ăsta. Doctorul ăsta a lucrat în Arabia Saudită la un nivel cu jucători de zeci de milioane de euro. Rivas îl cheamă. Îți spun eu de doctorul ăsta. Doctorul ăsta este numărul 1 în România pe medicină sportivă. Pot să-mi spună mie orice, am lucrat 21 de ani, n-am nicio treabă cu omul. N-am nicio treabă, nu l-am adus eu. Eu când mi-a fost prezentat, am fost cel mai bucuros om”, spune Șumudică.

Apoi, Gâlcă este arătat cu degetul și pentru faptul că dă vina pe doctori pentru multiplele accidentări. Șumudică crede că staff-ul său e de vină. În opinia fostului antrenor de la Rapid, Gâlcă ar trebui să dea vina pe staff-ul său pentru numărul mare de accidentări din acest sezon. „Cum să acuzi doctorul că tu ai 11 accidentați? Păi acuză-ți, bă, staff-ul. Acuză-ți, bă, băiatule, preparatorul fizic. Acuză-ți …. Păi cum să ai 11 accidentați în condițiile în care tu nu joci din trei în trei zile? Cum să ai 11 accidentați?”, acuză „Șumi”.

Marius Șumudică, devastator cu Costel Gâlcă: „Noi toți suntem proști, iar tu ești deștept!”

Întrebat despre principalul vinovat de la Rapid, Șumudică nu s-a mai ferit de cuvinte. Acesta a spus că nu conducerea e de vină pentru sezonul ratat, ci banca tehnică în principal. A explodat apoi de nervi și a dat câteva exemple de jucători veniți sub Podul Grant din care Gâlcă ar fi trebuit să scoată maximum.

„Chiar suntem dobitoci cu toții? Ne mințim în față? În momentul în care a venit Moruțan, indiferent de ce se întâmplă cu Moruțan până acum, ai avut timp să îl pregătești bă pe Moruțan? Ok, n-a fost perioadă de pregătire. Dar un jucător calitativ trebuie să crească de la joc la joc. Când a venit Moruțan la Rapid, de ce n-ai spus Gâlcă că eu nu-l vreau pe Moruțan? De ce n-a ieșit Gâlcă?

Bă, când ți-a venit Paraschiv, de ce n-ai ieșit și să spui că nu-l vrei pe Paraschiv? Și acuma cine-i de vină? Conducerea clubului că ți-a adus doi jucători pe care s-au plătit și bani și s-au plătit salarii destul de mari? Despre ce vorbim? Ce conducerea clubului? Ți-a adus Moruțan și Paraschiv. Ce altceva să-ți aducă la momentul respectiv, în iarnă? În iarnă e cel mai greu să iei jucători”, tună Șumudică.

Fostul antrenor din Giulești mai punctează apoi faptul că nici Dan Șucu și nici Victor Angelescu nu au vreo vină în legătură cu campania de transferuri pe care Gâlcă o arată cu degetul. „Șumi” revine cu atacul asupra actualului tehnician: „Păi stai bă, noi suntem proști toți, ne asumăm. Bergodi e prost, Șumudică e prost, Mutu e prost, ăla e prost, bă și tu ești deștept, tu ești cel mai bun antrenor, tu ești singurul care n-ai fost înjurat, tu ești singurul care nu ți s-a strigat demisia, tu ești singurul care nu știu ce. Păi tu ești singurul care ai fost susținut. Nu ți-a băgat nimeni jucători pe gât, nu ți-a făcut nimeni nimic”, mai spune tehnicianul.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
