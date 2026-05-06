Marius Șumudică îl laudă pe noul șef de la CFR Cluj: „Eu n-am văzut așa ceva! Vine de la ora 09:00 la birou și pleacă la 22:00 în fiecare zi”

Sunt ape tulburi la CFR Cluj. Neluţu Varga a anunţat că îl club vor reveni Marian Copilu şi Ioan Ivaşcu. Această decizie a dus la demisia lui Bogdan Mara, cel care a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA .

Tot mai aproape ca Pancu să ajungă la Rapid, iar Șumudică la CFR Cluj

Liber de contract de la mijlocul lunii martie, după ce s-a despărțit de Al-Okhdood din Arabia Saudită, Marius Șumudică a negat orice fel de contact cu Rapid, dar a recunoscut că a stat de vorbă cu Marian Copilu, cel care Antrenorul l-a lăudat pe Marian Copilu pentru profesionalismul său, spunând că e un conducător care munceşte foarte mult:

”(n.r. – Zilele astea ai primit vreun telefon de la Rapid?) Nu. De la cine de la Rapid? (n.r. – Dar cu Marian Copilu ai vorbit?) Da. Marian Copilu, pe lângă că de când am lucrat împreună la CFR am rămas în relații foarte bune, este unul dintre cei mai buni președinți. Nu-i fac eu lobby, rezultatele vorbesc.

Cinci campionate câștigate la CFR Cluj, după care în momentul în care noi am plecat de acolo echipa era calificată în grupele Conference League. Marian este tipul de președinte de club care vine la ora 09:00 la birou și pleacă la 22:00. Este un băiat versatil. Cât am lucrat cu el am avut 7 victorii din 7, controla de la ce se mânca în club, nu îi scăpa nimic”, a declarat Șumudică, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

De ce a decis Neluțu Varga să-l readucă pe Marian Copilu la CFR Cluj

În ciuda faptului că patronul Neluțu Varga a confirmat întoarcerea lui Marian Copilu pe postul de director executiv, tehnicianul care a lucrat la CFR Cluj pentru o scurtă perioadă în 2021 a precizat că deocamdată nu s-a bătut palma oficial.

”(n.r. – Și de ce vor să plece toți de la CFR?) Cu tot respectul pentru cei care vor să plece de acolo, probabil că știu cum lucrează Marian Copilu. Dacă președintele vine la 09:00 și pleacă la 22:00, cei care lucrează trebuie să fie smirnă.

Nu se pune problema deocamdată, nici nu m-am gândit la așa ceva. Dacă Neluțu Varga, după atâta timp face o astfel de mișcare, în contextul în care CFR merge foarte bine, înseamnă că are încredere în acest om și este unul dintre cei mai buni. Nu știu dacă se va realiza această mutare.

Ieri am vorbit la telefon cu Marian Copilu, are copilul la o grupă de la Rapid, și a fost plecat în Serbia cu copilul la un turneu. Nu mi-a spus nimic. Informațiile mele sunt că deocamdată nu a dat acceptul. Dacă se duce va face o dublă foarte puternică cu Pancu”, a spus Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Bogdan Mara și-a dat deja demisia de la CFR Cluj

Unul dintre oamenii care a decis să plece de la CFR Cluj după readucerea lui Marian Copilu este Bogdan Mara.

”Într-adevăr, în ultimele zile au fost niște discuții (n.r. despre revenirea lui Marian Copilu) Și i-am spus patronului că, din moment ce își dorește noi oameni în club, eu nu vreau să mă asociez cu ei. Nu mă văd conducând un club altfel decât pe partea sportivă. Nu pot să lucrez cu cei care vor veni. Am decis să renunț și să opresc munca și colaborarea mea cu CFR Cluj. Sunt de 9 ani sau 10 ani acolo, de când a preluat Neluțu Varga pe CFR Cluj.

Demisia am depus-o de ieri, (n.r. – luni, 4 mai). Mi s-a transmis că vine o nouă conducere, care se va ocupa de tot ce se întâmplă în club. (n.r. – Marian Copilu va decide tot?) Da. De aceea am decis să plec. Să nu primesc niște bani pentru care nu muncesc. Nu are sens. De ce să mai stau. Ultima mea zi la CFR Cluj a fost ieri. Nu mai sunt oficial la CFR Cluj.

Au fost ani buni. E greu, sentimental. Sunt alături de băieți, de Pancu, de toți băieții, de domnul Iuliu Mureșan. Nu vreau să stau, de decor, să câștig niște bani. (n.r. – Ați fost anunțați de Neluțu Varga că Marian Copilu e noul șef?) Da”, a afirmat Mara.

Daniel Pancu va merge la Rapid

Varianta discutată la FANATIK SUPERLIGA cu Daniel Pancu la Rapid și Marius Șumudică la CFR Cluj prinde tot mai mult contur după ce impresarul

”Pot să vă spun doar atât: da, e adevărat, Pancu merge la Rapid. Nu pot să spun mai multe. Eu îi respect mult și pe Neluțu Varga, și pe Dan Șucu și nu vreau sa discut mai multe. E o alegere pe care Daniel Pancu a făcut-o cu inima!”, a precizat Giovanni Becali.