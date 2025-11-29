Marius Șumudică, impresionat de Universitatea Craiova și de portughezul Coelho. „A adus echilibru”. Pe cine a remarcat

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova – Mainz 1-0 este meciul care a adus laude peste laude la adresa oltenilor. Marius Șumudică l-a caracterizat în direct pe Filipe Coelho și a spus aspectele pozitive pe care le-a constatat la echipa din Bănie odată ci venirea portughezului.

Marius Șumudică îl laudă pe portughezul de pe banca Universității Craiova după 1-0 cu Mainz

Bănia este în extaz după ce Universitatea Craiova a luat 3 puncte mari din confruntarea de pe teren propriu cu nemții de la Mainz. Marius Șumudică a intrat în direct, a doua zi după meci, și a ținut să îl laude pe Filipe Coelho.

„Este un tip care vine pe un fond bun, în sensul că această echipă este foarte bine pregătită. S-a văzut și ieri, din punct de vedere fizic, foarte bine pregătiți. A fost cireașa de pe tort, cum se zice. Nu trebuie să minimalizăm acum nici ce a făcut Rădoi, nici ce a făcut Coelho, dar nici să ridicăm în slăvi. Este prea devreme.

Dar, da, se vede și la declarații, și la marginea terenului, nu știu dacă vrea să dea impresia sau dacă așa este el, dar a adus echilibru. Vorbește foarte calm, este foarte calculat. Nu iese în față, pune jucătorii în pole position, nu se duce în fața suporterilor. Este un tip rezervat, care vrea să dea impresia unui om retras și care știe ce are de făcut. El lasă rezultatele să vorbească”, a spus inițial Marius Șumudică.

Una dintre cheile victoriei cu Mainz: „I-a mutat pe Romanchuk și Screciu în lateral”

Marius Șumudică a vorbit apoi despre o schimbare tactică, făcută de către Filipe Coelho, pe care a considerat-o esențială pentru deznodământul meciului cu Mainz. Ce decizie a lăudat în zona defensivă.

„Craiova arată dorință de victorie, foame de performanță. O victorie total meritată, face cinste fotbalului românesc. Mi-a plăcut Bancu foarte mult, Screciu. Un lucru pe care l-am observat la Coelho ieri. A jucat cu Romanchuk și cu Screciu în părțile laterale, fiind cu valențe ofensive mai bune decât ale lui Rus, pe care l-a trecut în zonă centrală.

În 3 fundași centrali, atât Screciu cât și Romanchuk au calitatea de a urca cu mingea la picior. Coelho le-a dat libertate fundașilor centrali din părțile laterale să urce foarte mult cu mingea. Mi-a plăcut Cicâldău, mi-a plăcut Craiova, spiritul, ce să mai…”, a mai punctat antrenorul român.

„Șumi” a făcut comparația dintre Mirel Rădoi și Filipe Coelho

Discursul antrenorului român s-a concentrat apoi pe comparația dintre Mirel Rădoi, fostul tehnician al oltenilor, și Filipe Coelho, actualul. „Șumi” a numit diferența majoră în exprimarea echipei, , acum față de mandatul lui Rădoi.

„Craiova este o echipă în momentul de față care încearcă să-și câștige echilibru ăsta între defensivă și ofensivă, dacă o luăm de jos în sus, cum construiești casa, de la parter. Din punctul meu de vedere… Rădoi era un tip exuberant, un tip care împingea tot timpul jucătorii, împingea tot timpul echipa să facă un pressing avansat, să urce foarte mult jucătorii de bandă, acolo fiind Bancu și Mora care sunt proveniți din extreme și el îi trimitea direct în fundași laterali, sus, să închidă. Și atunci ei erau un pic vulnerabili pe părțile laterale. De data asta există un echilibru și există un bloc foarte compact!”, a subliniat Marius Șumudică.

Singurul moment din Craiova – Mainz cu care nu a fost de acord: „Și la bine, și la rău”

, Filipe Coelho a preferat să nu se alăture pozei de grup făcută de echipa sa după 1-0 cu Mainz. Marius Șumudică nu a privit tocmai cu ochi buni gestul portughezului.

„Din punctul meu de vedere, nu e ok. Și la bine, și la rău trebuie să fii lângă echipă. Eu așa consider. Nu e ok! Nu trebuie să lași echipa. Este succesul tuturor, este și al tău. Lăsând modestia deoparte, e prea mult, din punctul meu de vedere.

În momentul în care Universitatea Craiova a câștigat meciul, l-a câștigat cu Coelho pe bancă. Nu există să nu fii în poza de grup. Nu este o critică, nu știu ce a simțit, dar nu există”, a concluzionat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.