Marius Șumudică, în pericol de a fi dat afară de la Rapid? „Pot fi demis dacă nu se întâmplă asta”. Ce promite pentru sezonul viitor

după CFR Cluj – Rapid 1-1. Antrenorul Rapidului e cu sabia deasupra capului la fiecare meci.

Marius Șumudică, promisiune pentru toată suflarea rapidistă: „Dacă voi rămâne, o să mă bat la campionat”

există o singură variantă pentru Rapid: „Și eu am spus că în momentul în care Șumudică va rămâne la Rapid e clar că voi rămâne ca să mă bat la campionat”.

Antrenorul a explicat că Dan Șucu și Victor Angelescu îi pot desface contractul unilateral la finalul acestui sezon: „Dacă? Păi nu înțelegi că am clauză în contract clară că dacă nu merg în cupele europene pot fi demis? Despre ce vorbim?”.

„Șumi” ia totuși în calcul și o altă variantă: „Păi dacă eu nu calific Rapidul în cupele europene pot fi demis și atunci vorbim la trecut de Șumudică. Dar dacă eu sau dacă acționarii vor considera că eu merit să continui sau eu știu ceea ce își doresc dânșii de la Rapid în momentul ăsta, există posibilitatea ca noi să nu mergem în cupele europene și să își dorească să continue cu mine”.

Marius Șumudică: „Rapidul se va bate cu șanse reale la titlu”

Marius Șumudică e convins că giuleștenii au forța să câștige SuperLiga: „Eu, indiferent de asta, la anul, și am promis de când am venit și știți foarte bine că am spus-o în toate conferințele de presă, Rapidul se va bate cu șanse reale la titlu și asta vom face.

O să crească și echipa. Eu am terminat meciul cu CFR Cluj cu 4 jucători under în teren”, a mai spus antrenorul Rapidului într-o intervenție telefonică în direct.

După 4 etape din play-off, Rapid e pe locul 6, cu 28 de puncte. „Alb-vișiniii” sunt calificați în Cupa României în semifinale, iar dacă nu vor reuși să câștige trofeul, Șumudică trebuie să termine măcar pe locul al patrulea pentru a prinde barajul pentru Conference League.

