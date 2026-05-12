Marius Șumudică, verdict dur înainte de „dubla” U Cluj – Universitatea Craiova: „Dacă pierde ambele trofee, va fi un sezon total ratat”

Marius Șumudică (55 de ani) a prefațat „dubla” pe care Universitatea Craiova și U Cluj o vor disputa în această săptămână. Cele două echipe se vor întâlni miercuri în finala Cupei României, iar duminică vor evolua la Craiova în campionat. Tehnicianul e de părere că un sezon fără trofee ar reprezenta o catastrofă pentru formația patronată de Mihai Rotaru.

Marius Șumudică a analizat „dubla” dintre Universitatea Craiova și U Cluj

În cadrul unei intervenții la emisiunea FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ, Marius Șumudică a vorbit despre aspectele care ar putea face diferența în meciurile dintre Universitatea Craiova și U Cluj. „E interesant. Sunt două școli diferite, cea portugheză e bazată mai mult pe tehnicitate, pe ceea ce înseamnă controlul mingii, pe ceea ce înseamnă posesie, pe când stilul italian e mult mai strict, mult mai așezat, organizat, mult mai direct pe poartă. Sunt două echipe cu două concepte diferite. Aici poate interveni experiența domnului Bergodi.

Ca experiență, este peste Coelho. În același timp, poate interveni entuziasmul în Coelho, dorința de afirmare, dorința de a deveni un lider, de a demonstra că nu este întâmplător ce s-a întâmplat până acum. Preluând acest proiect, care a fost început de Rădoi, a fost continuat cu succes și chiar a adus unele îmbunătățiri în jocul echipei, chiar dacă echipa nu mai este atât de agresivă, este mai așezată. O echipă care controlează jocul, o echipă care nu își subordonează adversarul prin pressing-ul pe care îl face sau prin agresivitatea pe care o are. Încearcă ușor-ușor să aibă controlul jocului și să aibă un concept, astfel încât acțiunile de poartă să vină în urma unor idei bine așezate.

Eu nu văd nicio favorită, va fi un meci echilibrat. Din punctul meu de vedere, va fi echilibrat și meciul de la Craiova. Se joacă. Trebuie să privim ca strategie și sistem de joc. Se întâlnesc două sisteme diferite. Craiova continuă să meargă pe același sistem, 3-4-3, pe când U Cluj joacă un 4-3-3 sau 4-2-3-1. E clar că aici va fi un dezechilibru în benzi. U Cluj va avea tot timpul un jucător în plus în benzi.

Va folosi spațiile din lateral, unde pe urcarea lui Mora și a lui Bancu pot crea spații, având jucători de viteză. Nu știu dacă Lukic este la 100%, la ultimul joc mi s-a părut că încă suferă. Încă are o oarecare reticență în ceea ce privește efortul maximal, mă refer la sprinturi sau schimbări de direcție, fiind o problemă musculară. Ca lot, poate există un plus valoric pentru Universitatea Craiova. Calitate-preț, sunt acolo amândouă”, a declarat tehnicianul într-o intervenție la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ. .

Marius Șumudică a oferit verdictul cu privire la sezonul Universității Craiova

Marius Șumudică e de părere că un sezon fără vreun trofeu ar reprezenta un adevărat dezastru pentru Universitatea Craiova. „(n.r. va face Baiaram un meci mare după mult timp?) Din punctul meu de vedere, Baiaram are nevoie de încredere. Nu știu dacă la un astfel de meci capital, cu trofeul pe masă. Este o săptămână capitală pentru Universitatea Craiova. Dacă Universitatea Craiova pierde ambele trofee, este un sezon total ratat. Pentru mine, e ca și cum nu ar fi prins play-off-ul.

Dacă pierd Cupa și campionatul, este dezastru și trebuiesc luate măsuri clare. Nu există să te lupți un an întreg, să bagi atâția bani… cred că e echipa care a cheltuit cei mai mulți bani și să ajungi să ai două trofee pe masă și să nu iei niciunul. E de domeniul fantasticului. Nu am niciun parti-pris, nu îmi doresc, doar fac o analiză din afară. Ar fi un dezastru pentru Universitatea Craiova, ceea ce pentru U Cluj nu ar fi.

În momentul în care a plecat la acest parcurs, U Cluj și-a dorit în primă fază să intre în play-off. După care, vrei mai sus. Ajungi în finala Cupei, îți dorești Cupa. U Cluj are două șanse la meciul de campionat, îi ajută și rezultatul de egalitate. Pentru că Rapidul, indiferent de cât de slab joacă, în momentul în care joacă acasă cu Universitatea Craiova va fi un vacarm și nimeni nu va uita ce s-a întâmplat în 1998”, a declarat fostul tehnician al Rapidului, care evolua pentru formația giuleșteană în 1998, când .

