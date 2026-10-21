Marius Șumudică, înainte de FCSB – Rapid: „E favorită!” Echipa-surpriză pe care o vede în play-off

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Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, este convins că bătălia pentru titlu în SuperLiga în sezonul 2026 – 2027 va fi o „afacere” în trei: Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova. În privința celor 6 care prind locurile de play-off, „Șumi” are o predicție surpriză și vede aici cu șanse o nou-promovată. Totodată, Marius Șumudică o vede favorită pe Rapid în derby-ul cu FCSB din weekend.

Marius Șumudică anticipează o luptă în trei la titlu. Care sunt cele 6 echipe ce intră în play-off

După 12 etape scurse din sezonul regular, clasamentul în SuperLiga s-a „rupt” în partea sa superioară. Sunt acolo trei echipe, cele de pe podium, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova care au un parcurs perfect în ultimele runde: 5 victorii consecutive fiecare. Orice pas greșit al vreuneia dintre acestea poate aduce schimbări majore în forma top 3-ului.

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În direct la FANATIK SUPERLIGA, opinia legată de lupta la titlu și de modul în care va arăta play-off-ul. Antrenorul de la CFR Cluj nu dă speranțe celor de la FCSB în privința titlului și spune că cele trei din față, Dinamo, Rapid și U Craiova, sunt în pole-position pentru a lupta la locul 1.

„(n.r. E complicat pentru FCSB faptul că Dinamo, Rapid și Craiova câștigă meci de meci în ultimele etape?) Eu am spus-o. E foarte greu ca toate trei să se împiedice și FCSB-ul să meargă șnur. E foarte greu. Deci lupta la titlu cred că se dă între cele trei din față. În momentul în care intri în play-off cu un avans de 3-4 puncte, deja e mult”, notează „Șumi”.

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Referindu-se strict la modul în care va arăta zona de top 6 la finalul sezonului regular, Marius Șumudică nu exclude o mare surpriză aici. E vorba de o posibilă prezență a nou-promovatei Corvinul Hunedoara, echipă extrem de bine pusă în teren de Florin Maxim. „Eu cred că cele trei vor fi în play-off (n.r. Dinamo, Rapid și U Craiova), cu U Cluj, cu FCSB, care se vor bate și ele la cupele europene, dar nu la campionat. Și cred că, din ceea ce am văzut campionat până acum, următoarea echipă va fi una dintre Farul sau Corvinul”.

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Cum vede Șumudică derby-ul FCSB – Rapid: „Ei sunt favoriți!”

Etapa a 13-a din SuperLiga programează sâmbătă, 24 octombrie, . Pe Arena Națională, trupa lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) este gazdă și e obligată să învingă dacă vrea să mai aibă vreo șansă la locurile fruntașe. Marius Șumudică, cu un trecut în Giulești, este de părere că, dacă Rapidul lui Daniel Pancu (49 de ani) joacă la fel ca în ultimele etape, nu poate să rateze victoria și pleacă favorită.

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„La derby se schimbă lucrurile. Dacă arată ca la ultimele jocuri, Rapidul bate. La derby se automotivează, intervine dorința asta de victorie, e rivalitatea. Se pot schimba datele problemei, mai ales că vor juca pe Arena Națională, la FCSB, cu mai mulți fani ai gazdelor. Acolo se schimbă situația, ca forță în teren. Dar derby-ul e derby, nu se știe niciodată. Însă, la cum arată echipele în momentul de față, Rapidul e favorită”, afirmă fostul antrenor din Giulești.