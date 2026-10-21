Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Șumudică, înainte de FCSB – Rapid: „E favorită!” Echipa-surpriză pe care o vede în play-off

Adrian Baciu
21.10.2026 | 14:21
Marius Sumudica inainte de FCSB Rapid E favorita Echipasurpriza pe care o vede in playoff
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică știe cine se bate la titlu în SuperLiga și care sunt cele 6 echipe de play-off. Sursa foto: colaj Fanatik
Marius Șumudică vede o luptă în trei pentru titlu: Dinamo, Rapid și U Craiova. În privința echipelor care intră în play-off, antrenorul de la CFR prevede o mare surpriză pe final de sezon regular.
ADVERTISEMENT

Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, este convins că bătălia pentru titlu în SuperLiga în sezonul 2026 – 2027 va fi o „afacere” în trei: Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova. În privința celor 6 care prind locurile de play-off, „Șumi” are o predicție surpriză și vede aici cu șanse o nou-promovată. Totodată, Marius Șumudică o vede favorită pe Rapid în derby-ul cu FCSB din weekend.

Marius Șumudică anticipează o luptă în trei la titlu. Care sunt cele 6 echipe ce intră în play-off

După 12 etape scurse din sezonul regular, clasamentul în SuperLiga s-a „rupt” în partea sa superioară. Sunt acolo trei echipe, cele de pe podium, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova care au un parcurs perfect în ultimele runde: 5 victorii consecutive fiecare. Orice pas greșit al vreuneia dintre acestea poate aduce schimbări majore în forma top 3-ului.

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică și-a spus opinia legată de lupta la titlu și de modul în care va arăta play-off-ul. Antrenorul de la CFR Cluj nu dă speranțe celor de la FCSB în privința titlului și spune că cele trei din față, Dinamo, Rapid și U Craiova, sunt în pole-position pentru a lupta la locul 1.

„(n.r. E complicat pentru FCSB faptul că Dinamo, Rapid și Craiova câștigă meci de meci în ultimele etape?) Eu am spus-o. E foarte greu ca toate trei să se împiedice și FCSB-ul să meargă șnur. E foarte greu. Deci lupta la titlu cred că se dă între cele trei din față. În momentul în care intri în play-off cu un avans de 3-4 puncte, deja e mult”, notează „Șumi”.

ADVERTISEMENT
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în...
Digi24.ro
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri

Referindu-se strict la modul în care va arăta zona de top 6 la finalul sezonului regular, Marius Șumudică nu exclude o mare surpriză aici. E vorba de o posibilă prezență a nou-promovatei Corvinul Hunedoara, echipă extrem de bine pusă în teren de Florin Maxim. „Eu cred că cele trei vor fi în play-off (n.r. Dinamo, Rapid și U Craiova), cu U Cluj, cu FCSB, care se vor bate și ele la cupele europene, dar nu la campionat. Și cred că, din ceea ce am văzut campionat până acum, următoarea echipă va fi una dintre Farul sau Corvinul”.

ADVERTISEMENT
Fotbalistul de 250 de kilograme s-a ”transformat” spectaculos și a revenit!
Digisport.ro
Fotbalistul de 250 de kilograme s-a ”transformat” spectaculos și a revenit!

Cum vede Șumudică derby-ul FCSB – Rapid: „Ei sunt favoriți!”

Etapa a 13-a din SuperLiga programează sâmbătă, 24 octombrie, derby-ul bucureștean FCSB – Rapid. Pe Arena Națională, trupa lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) este gazdă și e obligată să învingă dacă vrea să mai aibă vreo șansă la locurile fruntașe. Marius Șumudică, cu un trecut în Giulești, este de părere că, dacă Rapidul lui Daniel Pancu (49 de ani) joacă la fel ca în ultimele etape, nu poate să rateze victoria și pleacă favorită.

ADVERTISEMENT

„La derby se schimbă lucrurile. Dacă arată ca la ultimele jocuri, Rapidul bate. La derby se automotivează, intervine dorința asta de victorie, e rivalitatea. Se pot schimba datele problemei, mai ales că vor juca pe Arena Națională, la FCSB, cu mai mulți fani ai gazdelor. Acolo se schimbă situația, ca forță în teren. Dar derby-ul e derby, nu se știe niciodată. Însă, la cum arată echipele în momentul de față, Rapidul e favorită”, afirmă fostul antrenor din Giulești.

Marius Șumudică știe cele 6 echipe care intră în play-off și prevede o mare surpriză

Își mai revine Ștefan Baiaram? Verdict dur despre starul Universității Craiova: „E ca...
Fanatik
Își mai revine Ștefan Baiaram? Verdict dur despre starul Universității Craiova: „E ca și cum începe din nou fotbalul”
Gică Hagi a revenit! „Demisie și demitere nu există în vocabularul FRF”
Fanatik
Gică Hagi a revenit! „Demisie și demitere nu există în vocabularul FRF”
„Nu vreau să mor prin spitale!” Marius Șumudică trăiește un adevărat coșmar la...
Fanatik
„Nu vreau să mor prin spitale!” Marius Șumudică trăiește un adevărat coșmar la Cluj: „Am slăbit 5 kilograme. Am sunat toți doctorii”
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Bombă! Lovitura iernii pentru FCSB! Jucătorul și-a dat acordul să vină
iamsport.ro
Bombă! Lovitura iernii pentru FCSB! Jucătorul și-a dat acordul să vină
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!