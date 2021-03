Marius Şumudică şi-a anunţat demisia de la Rizespor: „Există un conflict între mine şi jucători”

Marius Șumudică şi-a anunţat plecarea de la Rizespor, după ce echipa lui a suferit o nouă înfrângere. Formaţia românului a fost învinsă de Kayserispor, de unde Dan Petrescu a plecat de curând.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică pleacă de la Rizespor

UPDATE, 3 martie, ora 20:52 / Marius Șumudică și-a anunțat plecarea de la Rizespor după înfângerea lui Kayserispor: „Poate că o schimbare va fi benefică echipei. Voi sta de vorbă în zilele următoare cu oamenii din conducere. Cert e că există un conflict între mine și jucători.

Am și probleme de sănătate din cauza stresului. Pentru prima dată în 20 de ani nu am reușit să aduc un plus echipei, e vina mea. Suntem la capătul drumului, iar eu nu vreau să-mi pierd viața pe bancă”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Astfel, Rizespor ajunge opt meciuri consecutive fără victorie, dintre care patru sunt înfrângeri. Tehnicianul român are o singură victorie, 3-0 cu Gaziantep, fosta sa echipă, însă atunci se afla în țară și conducea antrenamentele online.

ADVERTISEMENT

Rizespor este la două puncte distanță de primul loc retrogradabil, iar formația are de tras serios pentru a rămâne în prima ligă din Turcia și în sezonul viitor.

Încă un meci pierdut în Turcia pentru Marius Șumudică la Rizespor

Rizespor a fost învinsă de Kayserispor în campionat, iar formația lui Marius Șumudică nu a mai câștigat de opt partide și este aproape de locurile retrogradabile.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Eu am aici un contract, dar dacă nu sunt mulțumiți de mine cei din conducere, putem să ne așezăm la masă și să discutăm.

Nici Jose Mourinho nu ar reuși, dacă ar veni aici. Fotbaliștii mei nu pot face un dribling, nimic!”, a fost declarația lui Marius Șumudică în urmă cu patru zile, iar lucrurile nu par că s-au schimbat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Șumudică, criticat pentru declarația lui

Fostul internațional turc Ridvan Dilmen, care a jucat timp de 12 ani la Fenerbahce Istanbul, este de părere că Marius Șumudică a cerut practic să fie dat afară cu aceste afirmații și consideră că acesta nu mai pote fi antrenorul echipei.

„Șumudică ar trebui să fie demis după aceste declarații, trebuie să se despartă de Rizespor. Mie îmi place Șumudică, e un antrenor care propune un sistem clar, dar declarația lui a fost ca și cum ar fi spus: ‘Dați-mă afară, mi-e dor de România’.

ADVERTISEMENT

Nu e posibil ca echipa și antrenorul să mai lucreze împreună după aceste declarații”, a spus Ridvan Dilmen.