Marius Șumudică, îngrijorat de situația de la Rapid: “Nu se poate așa ceva, au ajuns rușinea Diviziei B!”

Marius Șumudică nu a putut să stea departe de situația dificilă de la Rapid și dă de pământ cu jucătorii care au dus clubul pe locul 14 în clasamentul Ligii a doua.

Andrei Nicolescu, președintele Consiliului de Administrație al clubului, anunță schimbări masive și un antrenor nou, după ce Adrian Iencsi a fost demis, iar antrenor interimar al echipei este Mihai Iosif.

După ce în sezonul trecut Rapid a ratat promovarea, se pare că nici în acest sezon giuleștinii nu îi vor face fericiți pe fanii rapidiști, mai ales după înfrângerea în derby-ul cu Petrolul, care a venit pe fondul a încă două înfrângeri consecutive.

Marius Șumudică îi desființează pe jucătorii Rapidului:“Treziți-vă, fraților! Treziți-vă, că altfel o să vă trezească alții. Nu se poate așa ceva, au ajuns rușinea Diviziei B!”

Rapidul are doar 13 puncte după nouă etape, iar Marius Șumudică suferă enorm chiar și din Turcia, de la mii de kilometri distanță: “Am o grămadă de prieteni care suferă, și eu la fel sufăr. Este un dezastru ce se întâmplă la Rapid! Din punctul meu de vedere este un dezastru! Mă doare, mă doare enorm!”, a spus antrenorul lui Gaziantep, vizibil afectat la Liga DigiSport.

Fostul jucător și antrenor al Rapidului consideră că fotbaliștii actuali nu au nicio scuză și ar trebui să lupte să fie primii care vor juca pe noul stadion din Giulești, la care lucrurile sunt destul de avansate: “Am văzut ce bijuterie de stadion se construiește acum, trebuie să fii un imbecil să nu-ți dai viața ca să pășești primul pe acel stadion. Mă refer aici la tot ce înseamnă fenomenul Rapid, în afara de suporteri, adică jucători, antrenori, conducători”, a atacat Șumudică.

Momentan echipa a fost nevoită să joace pe stadionul “Sportul”, ultimele meciuri le-a disputat în complexul sportiv Buftea, în timp ce meciul din etapa viitoare cu Farul Constanța se va juca pe stadionul lui Academica Clinceni, lucru care se pare că afectează și jocul echipei.

Marius Șumudică: “Dacă îmbraci culorile Rapidului fără să-ți dai viața pentru ele, meriți să ai soarta ălora care alergau pe căile ferate”

Marius Șumudică a readus în prim plan un eveniment din istoria Rapidului, când fotbaliștii clubului erau alergați de suporteri pe șinele de cale ferată din cauza rezultatelor slabe: “Dacă îmbraci culorile Rapidului fără să-ți dai viața pentru ele, meriți să ai soarta ălora care alergau pe căile ferate”, i-a avertizat rapidistul pe cei care îmbracă tricoul vișiniu.

Rapid București a mai trăit o umilință în acest sezon, după ce a fost eliminată în turul al patrulea al Cupei României, de Progresul Spartac, o echipă din liga a treia cu salarii lunare de 1000 de lei.

Actualul antrenor al lui Gaziantep și a adus aminte de un episod asemănător, întâmplat pe vremea când juca la Rapid: “Și eu am pățit la fel! Am pierdut un meci la Sportul, scor 1-2, iar apoi am făcut două ore cu autocarul până în Giulești, unde voiau să ne calce în picioare. Am plecat cu poliția de la stadion, dar ăsta era farmecul Rapidului“, a mai spus Marius Șumudică.

