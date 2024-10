Marius Șumudică, întâlnire cu Dan Șucu înainte de FC Botoșani – Rapid: „Nu îmi spune mie ce să fac. E greu pentru toată lumea”

Rapid are o singură victorie în ultimele 4 meciuri și nu mai are voie să facă pași greșiți în lupta pentru calificarea în play-off. Giuleștenii pot redresa corabia cu un succes împotriva unui adversar la îndemână: FC Botoșani. Moldovenii ocupă ultimul loc în clasament, cu doar 8 puncte după 10 meciuri.

Marius Șumudică, încrezător înainte de FC Botoșani – Rapid: „Mă gândesc doar la victorie”

FC Botoșani – Rapid are loc duminică, 6 octombrie, ora 18:15, în etapa a 12-a din SuperLiga. Ultimul meci direct între cele două formații s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Rapid nu a primit gol în etapa precedentă, iar acest aspect îi dă încredere lui .

„Nu mă interesează că e ultima sau prima clasată, noi pregătim meciul să câștigăm, nu mă interesează că e ultima clasată. Nu mai putem face pași greșiți. E un meci greu, o deplasare grea. Pe mine mă interesează ce face echipa mea, venim după un 0-0, datorită faptului că nu am primit gol, acum mă gândesc doar la victorie.

Vrem să fim cât mai aproape de primul obiectiv, adică play-off-ul. Sunt mulțumit de felul cum recepționeră jucătorii meci ce le spun. În momentul de față e o atmosferă bună, sper să câștigăm. M-am uitat la statistici și în momentul de față suntem pe locul 3 la deplasări, sper să obținem cât mai multe puncte”, a declarat Marius Șumudică, la conferința de presă.

Hromada revine în lotul Rapidului la meciul cu FC Botoșani: „Face parte din planurile mele”

Marius Șumudică a anunțat că la meciul cu FC Botoșani. Antrenorul din Giulești a mărturisit că Jakub Hromada va reveni pe foaia de joc. În etapa precedentă, mijlocașul slovac nu a fost în lot.

„Sunt jucători cu probleme medicale, dar o să vedem până la ora jocului. Săpunaru a făcut toate antrenamentele. Nu cred că voi mai face prea multe schimbări, vreau să formez o identitate a echipei. Hromada face parte din planurile mele pentru acest joc”, a mai spus „Șumi”.

Marius Șumudică, întâlnire cu Dan Șucu înainte de FC Botoșani – Rapid: „Nu îmi spune mie ce să fac. E greu pentru toată lumea”

Marius Șumudică a dezvăluit că a fost vizitat de Dan Șucu înainte de meciul cu FC Botoșani. Antrenorul în vârstă de 53 de ani a avut doar cuvinte de laudă la adresa patronului de la Rapid. „Nu vreau să îmi mai găsesc scuze, că am văzut că am fost criticat.

Am fost vizitat de patron, de asta am întârziat, am un raport foarte bun cu dânsul, vorbim pe fiecare zi. Încercăm să ducem Rapidul unde îi este locul. Este un om cu care mi-aș dori să lucrez mereu, nu îmi spune mie fotbalistic ce să fac, nu se bagă să îmi spună cine să joace, tot să ai așa patron.

Jucătorii muncesc zi de zi, o fac cum trebuie, ne-am antrenat la Mogoșoaia, pentru că domnul Șucu a băgat terenul în mentenanță. Este greu pentru toată lumea. Pentru mine nu există nici o scuză, îmi doresc să demonstrăm că suntem Rapid”, au fost cuvintele lui Marius Șumudică.