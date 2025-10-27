Marius Şumudică, întâlnire de cinci stele cu Erdogan în Turcia: „A venit cu patru avioane!”

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre o întâlnire pe care a avut-o în Turcia cu Recep Tayyip Erdogan, președintele țării. Tehnicianul a descris un moment fabulos petrecut pe aeroport.

Marius Șumudică, întâlnire fabuloasă cu Erdogan în Turcia

Prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Eugen Trică le-a reproșat unor antrenori străini din prima ligă a României, precum Elias Charalambous sau Andrea Mandorlini, că nu vorbesc în limba română, deși au activat timp de mai mulți ani în țara noastră. În acest context, Marius Șumudică a vorbit despre experiența sa în străinătate: „Eu încercam în turcă, mai amestecam… Încercam să fac lucrurile astea, cu toate că eram luat în bășcălie, dar încercam, aveam bunăvoință, voiam să mă fac plăcut”.

„De aia te respectă toată Turcia și stai cu președintele țării la masă și povestești cu el”, a afirmat Eugen Trică, iar fostul tehnician al Rapidului a rememorat un moment incredibil petrecut pe aeroport: „Erdogan a venit la Gaziantep cu patru avioane, nu știai în care avion e. Eram 16 persoane, de la a doua persoană a sărit la a opta, unde eram eu, a venit la mine și m-a ținut de vorbă un minut pe aeroport, pentru mine asta a însemnat enorm”.

Marius Șumudică a numit diferențele dintre România și Turcia

Apoi, Marius Șumudică a făcut o comparație privind modul în care tehnicienii străini sunt văzuți în România și felul în care aceștia sunt tratați în Turcia sau Arabia Saudită. „Eu am antrenat 8 ani în străinătate, dintre care 4 în Arabia Saudită, o țară foarte grea, unde greu reziști să termini anul, dar eu am rezistat, atât la Shabab, cât și la Raed. La fel și la Gaziantep sau pe unde am mai fost prin Turcia.

În momentul în care ajungi în țările respective, trebuie să încerci să te dai după cultura lor. Sunt două țări musulmane, două țări grele, nu este ușor. România este o țară unde te poți adapta foarte ușor. Sunt oameni mai calzi, care în momentul în care tu ești ok, te adoptă și imediat devii o persoană respectată”, a declarat fostul antrenor al Rapidului la FANATIK SUPERLIGA.

Cine este Recep Tayyip Erdogan

(71 de ani) este actualul președinte al Turciei, fiind ales în 2014. În trecut, acesta a fost prim-ministru timp de peste un deceniu (în perioada 2003-2014), dar și primar al orașului Istanbul (1994-1998). Provenind dintr-o familie profund religioasă, acesta se descrie drept un conservator-democrat, promovând măsuri social-conservatoare și populiste.

Acesta are legături importante și cu sportul, fiind un apropiat al clubului Istanbul Bașakșehir, campioana Turciei din sezonul 2019-2020. Gruparea fondată în 1990 a ajuns în prim-planul fotbalului din Turcia odată ce Erdogan a devenit președinte, iar în ultimul deceniu a evoluat aproape sezon de sezon în cupele europene. În actuala stagiune, .

