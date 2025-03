Marius Șumudică, întâlnire de senzație la Sibiu cu fostul președinte de la Rapid: „Ce bine îți stă părul”. Video

Cei doi au îngropat securea războiului și s-au ținut de glume, în timp ce dădeau autografe. Daniel Niculae a remarcat și tunsoarea tehnicianului giuleștenilor: „Ce bine îți stă părul!”.

Marius Șumudică, întâlnire de senzație la Sibiu cu fostul președinte de la Rapid

Marius Șumudică a avut parte de o întâlnire de senzație la Sibiu cu Daniel Niculae, fostul președinte al Rapidului. Cei doi au oferit autografe înaintea confruntării dintre Hermannstadt și Rapid.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA despre o noutate pe care o va face la Rapid la duelul cu Hermannstadt: „Nu aveam cum să îl bag duminică. Am jucat cu Grameni ca under, pentru că Borza nu a fost disponibil. Nu mi-am dorit să joc în trei fundaşi centrali şi să îl introduc pe Ignat. Mă gândisem la începutul săptămânii să joc aşa, după care am vrut să pun presiune.

Ştiam că nu am nimic de pierdut la meciul acesta. Dacă pierdeam, rămâneam cu 45 de puncte, care înseamnă 23 de puncte în play-off. Am făcut egal şi am rămas tot cu 23, doar că acum nu mai sunt rotunjite”.

ADVERTISEMENT

„Ademo va avea șansa lui!”

„Ademo va avea şansa lui şi cred că la Hermannstadt va juca. Cred că va juca la Hermannstadt, dar nu ştiu dacă de la început. Este un jucător bun, un jucător de nivelul primelor echipe din campionatul nostru. E un jucător de play-off”, a mai spus tehnicianul Rapidului.

spunând și care este marele său regret: „Dinamo este o echipă bună, care are un nucleu de jucători format din sezonul trecut. Cam de atunci au o dinamică bună, joacă mai bine acasă, au avut constanță în evoluții.

ADVERTISEMENT

Dinamo își merită locul în play-off, a fost echipa mai bună. Nu există relaxare, pentru că se înjumătățesc punctele. Sunt obiective și obiective, jucătorii au avut bonusuri pentru play-off, au bonusuri și pentru o clasare pe unul dintre locurile 7-8, chiar dacă nu avem drept de Europa”, a mai spus Marius Măldărășanu.