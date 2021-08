Marius Şumudică, “înţepat” de un fost jucător înainte de CFR Cluj – Steaua Roşie Belgrad: “Nu mai ținem legătura de doi ani, întrebați-l pe el de ce”

, 39 de ani, a povestit într-un interviu pentru GSP de ce relația lui cu fostul său antrenor, Marius Șumudică, s-a răcit. Cei doi au câștigat împreună titlul cu Astra Giurgiu în 2016.

Florin Lovin: „Relația noastră a fost cu suișuri și coborâșuri”

În interviul acordat, fostul fotbalist al celor de la Astra a vorbit despre perioada în care antrenor i-a fost și despre modul în care cei doi se înțelegeau.

„Șumudică a fost singurul antrenor care m-a scos înainte de pauză într-un meci. I-am mai reproșat lucruri. Toată cariera mea am urât să-mi aud numele pe teren, să-l aud mereu pe antrenor spunând: «Fă aia, fă aia». Nu poți să-mi spui la fiecare fază cum să joci, nu ai joystick-ul în mână!

La Timișoara, când m-a scos și am dat cu mingea în tribună, a fost o chestiune tactică pe care eu n-o înțelegeam. Jocul nostru mergea bine, veneam după o calificare, iar el mi-a zis: «Dacă nu faci ce zic eu, te scot!» Iar eu i-am zis: «Hai s-o văd și pe asta». M-a scos, apoi am luat bătaie cu 2-0 și am avut un schimb de replici.

Totuși, Șumudică are o mare calitate: nu e ranchiunos. Asta e cea mai mare calitate pe care un antrenor o poate avea. Relația noastră a fost cu suișuri și coborâșuri. Mie îmi place să-mi aduc aminte de lucrurile bune pe care le-am făcut împreună”, a declarat Lovin la .

Marius Șumudică, considerat vinvoat pentru ruperea relației

Florin Lovin îl consideră vinovat pe Marius Șumudică pentru răcirea relației celor doi. Acesta a declarat că: „Pentru mine, Șumudică reprezintă un lucru frumos, petrecut pe final de carieră, cred că și pentru Șumudică ar fi trebuit ca eu să fiu un lucru frumos.

Am contribuit decisiv la foarte multe lucruri. Nu neapărat valoric, ci și prin prisma grupului. Țineam vestiarul.

Am avut o anumită relație cu el, iar o relație specială e și cu picanterii, și cu înjurături, și cu strângeri în brațe.

Per total, îi mulțumesc lui Șumudică pentru tot ce a făcut ca mine ca jucător. Din păcate…dar întrebați-l pe Șumudică….nu mai ținem legătura de doi ani, întrebați-l pe el de ce.

Aș schimba comportamentul lui Șumudică, dar acesta este el. Nu putem fi perfecți. Din punctul meu de vedere, e o neconcordanță între CFR Cluj și Marius Șumudică.

Florin Lovin, mijlocaș care a jucat la FCSB în perioada 2004-2009, a strâns peste 60 de meciuri în cupele europene, a jucat în Champions League și are în palmares și o semifinală de Cupa UEFA.