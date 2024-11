Marius Șumudică, ”înțepături” la adresa jucătorilor după Rapid – Petrolul 1-1: ”Asta mă deranjează foarte mult”

După remiza din partida Rapid – Petrolul 1-1, antrenorul Marius Șumudică a vorbit despre faptul că a avut așteptări mai mari de la acest duel și și-ar fi dorit ca jucătorii săi să poată desface defensiva adversă.

Marius Șumudică, discurs dur la adresa jucătorilor după Rapid – Petrolul 1-1

La scurt timp după încheierea , din etapa a 18-a din SuperLiga, tehnicianul ”alb-vișiniilor” a recunoscut că rezultatul este echitabil și că formația sa nu reușește deocamdată să găsească soluții pe atacul pozițional.

”Un rezultat echitabil. Sunt un pic dezamăgit de modul în care am tratat jocul. Am schimbat sistemul în repriza a doua, au apărut ocaziile, am avut 1-0, nu am reușit să înghețăm jocul, să ținem de rezultat. Am luat gol pe o minge în spatele nostru, nu avem voie să luăm golul ăsta.

Din păcate, pe atacul nostru pozițional, nu găsim încă soluții. Ei au jucat doar contraatac. Am dominat, dar steril și nu am reușit să desfacem adversarul și asta mă deranjează foarte mult. Până acum toată lumea spunea că nu dominăm.

Suporterii și-au făcut datoria, înțeleg că sunt dezamăgiți la o pasă în spate, dar de multe ori o pasă în spate te poate ajuta. N-am găsit soluțiile necesare. N-am dat nici la poartă, trebuie să dăm, mingea alunecă pe vremea asta”, a declarat Șumudică.

Planurile pentru play-off ale lui Șumi

Tehnicianul giuleștenilor este mulțumit de faptul că formația sa nu a pierdut cu echipele mici ale campionatului și a anunțat că va merge la Sfântu Gheorghe pentru a câștiga în fața lui Sepsi, o contracandidată la play-off.

”(n.r. – A contat accidentarea lui Siegrist) Psihologic, pentru că toată lumea știe ce înseamnă Siegrist, e un lider. Jucătorii erau preocupați ce a pățit. Aioani a intrat, a jucat bine. Mâine vom ști ce are. Nu pierdem de 7 etape, cu echipele de play-off am făcut doar rezultate de egalitate, ne menținem acolo.

E adevărat că îmi doream foarte mult să câștig. Am întâlnit o echipă care joacă împreună de foarte mult timp, au venit cu lecția învățată. Onea e unul dintre cei mai vechi jucători, pune suflet, vorbește în cabină, e lider, în lipsa lui Săpunaru, merită să poarte banderola.

Sunt echipe din play-off care pierd cu echipele mici, noi n-am pierdut. Orice punct e binevenit. Cu siguranță vor veni și victoriile. Dacă luam în calcul doar rezultatele din ultimele 5 etape eram pe primul loc. Mergem la Sepsi să ne batem, să câștigăm dacă putem”, a spus el.

Șumudică îl apără pe Boupendza

Șumudică nu a vrut să discute prea mult pe tema , însă a vorbit despre eforturile făcute pentru ca gabonezul să ajungă la Rapid.

”Dacă vom face 23-24 de puncte în returul sezonului regulat, cu siguranță vom fi în play-off. Dar e de suferit, sunt multe echipe bune. Important e să nu pierzi și să câștigi cu echipele din subsolul clasamentului. Eu îmi doresc să domin echipele adverse. Patronul nu-și dorește ca echipa să fie dominată.

Noi reușim în ultimul timp, dar nu pot să transform peste noapte o echipă care a fost obișnuită să joace contraatac într-o echipă care domină, e greu. Când echipele adverse cedează terenul, încă nu avem soluții și relații de joc. Am încercat să stabilizez un prim 11, sunt și momente din astea când nu putem să-i desfacem. Îmi pare rău că am avut 1-0 și nu am știut să gestionăm.

Boupendza e un jucător cu personalitate pe care l-am adus aici cu eforturi. A costat 18 milioane de euro în ultimii 3 ani. Nu e ușor să-l aduci la Rapid. Niciodată nu a luat 500 de mii la semnătură, cum vorbesc unii. A venit liber de contract”, a afirmat Marius Șumudică.